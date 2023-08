Manchester City: Ersetzt ein Bundesligastar den verletzten Kevin De Bruyne?

ManCity ist im offensiven Mittelfeld plötzlich dünn besetzt. Schafft ein Leipziger da Abhilfe?

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für den verletzten Spielgestalter Kevin De Bruyne hat man bei Manchester City ein Auge auf Dani Olmo von RB Leipzig geworfen. Das berichtet die Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio.

WAS IST DER HINTERGRUND? De Bruyne hatte sich beim Saisonauftakt Citys gegen den FC Burnley (3:0) eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird nun monatelang ausfallen. City hat mit Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und Riyad Mahrez (Al-Ahli) in diesem Sommer bereits zwei weitere Spieler für das offensive Mittelfeld verloren.

Gut möglich, dass der Triple-Sieger nun nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Bislang galt Lucas Paquetá vom Premier-League-Rivalen West Ham United als heißester Kandidat. Eine Offerte für den brasilianischen Nationalspieler hatten die Hammers bereits vor einigen Wochen allerdings abgelehnt.

Dani Olmo ist derweil in überragender Frühform. Der Spanier schoss den FC Bayern, der vor einigen Wochen auch interessiert war, im Supercup am Samstag mit drei Toren ab und gilt als Fixpunkt in der neuformierten Elf von Trainer Marco Rose.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Olmo spielte von 2007 bis 2014 in der Jugend des FC Barcelona, ehe er sich zum Wechsel zu Dinamo Zagreb entschied. Im Januar 2020 verpflichteten ihn die Leipziger für 29 Millionen Euro Ablöse.

WIE GEHT ES WEITER? Olmo steht nach einer Vertragsverlängerung in diesen Sommer bei RB noch bis 2027 unter Vertrag. Für den kommenden Sommer gibt es eine festgeschriebene Ablöse, die bei 60 Millionen Euro liegen soll. Laut Bild steht ein Wechsel zu Manchester City nicht bevor. Die Spur sei vielmehr kalt, so die Zeitung.