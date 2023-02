FC Barcelona: Wunschkandidat Bernardo Silva von Manchester City kann sich auch Transfer zu Real Madrid vorstellen

Bernardo Silva will offenbar Manchester City im Sommer Richtung Spanien verlassen. Der Portugiese hat die zwei mögliche Ziele im Visier.

WAS IST PASSIERT? Bernardo Silva von Manchester City will im Sommer nach Spanien wechseln und sich Angebote des FC Barcelona und von Real Madrid anhören. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 28 Jahre alte Portugiese hat gemäß des Berichts bereits die Entscheidung getroffen, City zur kommenden Spielzeit zu verlassen - trotz eines bis 2025 gültigen Vertrags. Zuletzt hatte es Gerüchte gegebendass Silva die Skyblues am Deadline Day in Richtung Barcelona verlassen könnte. Daraus wurde jedoch nichts.

Barça soll über die Entscheidung Silvas bereits informiert sein. Die Katalanen werden seit Monaten mit ihm in Verbindung gebracht, er gilt als Wunschspieler von Trainer Xavi. Eine Verpflichtung dürfte für die finanziell angeschlagenen Katalanen allerdings eine große Herausforderung darstellen.

Für Real Madrid hat ein Silva-Transfer momentan noch keine Priorität. Präsident Florentino Perez könnte je nach Ausgang der laufenden Saison aber gezwungen sein, eine umfassende Umstrukturierung vorzunehmen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Silva ist auch in dieser Saison eine feste Größe unter Citys Teammanager Pep Guardiola und kommt in 30 Spielen Pflichtspielen auf zwei Tore und fünf Vorlagen. Bei Manchester City spielt er bereits seit 2017.