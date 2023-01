Sorgt der FC Barcelona noch für einen Hammer-Transfer? Ein Manchester-City-Star soll wohl über eine Leihe ins Camp Nou kommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona will am Deadline Day wohl noch Bernardo Silva verpflichten. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, probieren die Katalanen offenbar, mit einer Leihe inklusive Kaufoption den Portugiesen von Manchester City loszueisen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon im Sommer wollte Silva zum FC Barcelona wechseln, eine Einigung der beiden Klubs konnte jedoch nicht erzielt werden. Klappt es nun im zweiten Anlauf?

WAS WURDE GESAGT? "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es mein Ziel ist, zu einem neuen Projekt zu wechseln, falls sich woanders etwas Gutes ergibt", sagte Silva Anfang des Jahres der portugiesischen Zeitung Record. Das klingt alles andere als nach einer Erfüllung seines bis 2025 gültigen Vertrags.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 28-Jährige ist auch in dieser Saison eine feste Größe unter Pep Guardiola und kommt in 30 Spielen Pflichtspielen auf zwei Tore und fünf Vorlagen.