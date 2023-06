Manchester City bietet wohl über 100 Millionen Euro für Declan Rice - Arsenal will nachziehen

Das Rennen um Declan Rice zwischen Manchester City und dem FC Arsenal spitzt sich weiter zu. Die Skyblues haben jetzt wohl ihr Angebot abgegeben.

WAS IST PASSIERT? Manchester City hat im Werben um Declan Rice wohl ein offizielles Angebot abgegeben. Wie The Athletic berichtet, bietet der Triple-Sieger knapp 93 Millionen Euro und mögliche Bonuszahlungen über 11,5 Millionen Euro. Doch auch der FC Arsenal buhlt weiter um den englischen Nationalspieler.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach scheiterten die Gunners bisher mit zwei Angeboten an West Ham United und wollen nach Citys Vorstoß nun einen dritten Versuch starten. Von den Ablöseforderungen der Hammers sind jedoch beide Teams noch entfernt. Die Londoner rufen für den 24-Jährigen wohl um die 116 Millionen Euro auf. City sucht derweil nach einem Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Ilkay Gündogan.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Rice wurde in der Jugend vom FC Chelsea groß und wechselte mit 14 Jahren in die Akademie von West Ham. Seitdem steht der zentrale Mittelfeldspieler für den Europa-Conference-League-Gewinners auf dem Feld. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, in diesem Sommer galt neben City und Arsenal auch der FC Bayern lange als Interessent.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 43-fache englische Nationalspieler ist absoluter Stammspieler bei West Ham gewesen und kam in der abgelaufenen Saison auf 50 Partien, fünf Tore und vier Vorlagen.