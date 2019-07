Mali vs. Elfenbeinküste: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Ticker, Aufstellungen und Co. - hier wird der Afrika-Cup übertragen

Im Kampf um das Viertelfinale trifft Mali heute Abend auf die Elfenbeinküste. Goal erklärt, wo das Achtelfinale des Afrika-Cups live zu sehen ist.

Das siebte Achtelfinale des Afrika-Cups steigt heute Abend zwischen Mali und der Elfenbeinküste, nachdem beide Teams souverän die Gruppenphase überstanden haben. Angepfiffen wird heute Abend (Montag) um 18 Uhr im Suez Stadion in Ägypten.

Die Nationalmannschaft aus Mali setzte sich ohne Niederlage und mit sieben Punkten als Erster ihrer Gruppe durch. Auch die Elfenbeinküste hatte wenig Probleme in der Vorrunde, sechs Punkte und lediglich eine Niederlage gegen Marokko standen am Ende zu Buche.

Von wegen Sommerpause! Afrika spielt seinen Meister aus und Ihr könnt es live verfolgen. Wir erklären Euch, wo die Partie heute im TV und LIVE-STREAM läuft und präsentieren Euch zudem die Aufstellungen.

Mali vs. Elfenbeinküste: Die Daten zum Achtelfinale des Afrika-Cups

Duell Mali vs. Elfenbeinküste Datum Mo., 08. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Suez Stadium, Suez (Ägypten) Zuschauer 20.000 Plätze

Mali vs. Elfenbeinküste: Wird das Achtelfinale beim heute live im TV übertragen?

Einige Turniere sind in diesem Sommer schon ausgespielt worden, der afrikanische Kontinent sucht jedoch noch immer nach seiner besten Mannschaft. Klar, dass die Fußballwelt zuschauen will. Doch wird die Partie überhaupt im TV gezeigt? Goal klärt auf.

Zeigt das Free-TV heute Abend Mali gegen Elfenbeinküste live?

Schlechte Nachrichten für alle Afrika-Fans: Kein deutscher Fernsehsender sicherte sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte am Afrika-Cup.

Mali gegen Elfenbeinküste wird somit leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen laufen.

Überträgt das Pay-TV das Achtelfinale zwischen Mali und der Elfenbeinküste?

Wer gehofft hatte, dass Sky zumindest Spiele des Turniers zeigt, wird ebenfalls enttäuscht. Der Pay-TV-Sender überträgt keine Partie des Afrika-Cups. Somit wird Mali gegen Elfenbeinküste von keinem deutschen TV-Sender gezeigt.

Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit, die Partie heute Abend per LIVE-STREAM ganz einfach und völlig legal am TV laufen zu lassen. Wie das funktioniert, wird im nächsten Abschnitt erklärt.

Mali vs. Elfenbeinküste: Das Afrika-Cup-Achtelfinale heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Nachdem kein TV-Sender den Afrika-Cup live zeigt, kommt nun die gute Nachricht: Die Streaming-Plattform DAZN hat das Turnier im Programm, ab dem Achtelfinale werden sämtliche Spiele hier live gezeigt. Auch Mali gegen Elfenbeinküste läuft also heute Abend auf DAZN.

Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff um 18 Uhr. Kommentiert wird das Geschehen von Max Gross, der die Partie über 90 Minuten und gegebenenfalls auch die Verlängerung und das Elfmeterschießen begleitet.

Voraussetzung dafür, den Stream empfangen zu können, ist lediglich ein DAZN-Abo und ein Endgerät mit stabiler Internetverbindung. Das Abo bekommt Ihr 30 Tage gratis zum Testen, anschließend kostet es 9,99 Euro monatlich. Wer sich über die Zahlungsmöglichkeiten informieren will, kann diesem Link folgen.

Sobald Ihr Euer Konto eingerichtet habt, könnt Ihr Euch über die DAZN-App (gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store) am Smartphone und am Tablet einloggen. Am PC, Laptop oder MacBook loggt ihr Euch über www.dazn.com ein.

Der LIVE-STREAM kann jedoch auch bequem am Smart-TV über die DAZN-App abgespielt werden. Und sogar auf herkömmlichen TV-Geräten ist mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks eine Übertragung möglich.

Wer sich einen Überblick über das derzeitige Programm auf DAZN verschaffen mag, kann diesem Link folgen.

Mali vs. Elfenbeinküste: Auf DAZN bekommt Ihr die Highlights und das Re-Live

Die Streaming-Plattform DAZN überträgt die Partie nicht nur im LIVE-STREAM, nach Abpfiff stellt sie sogar einen Highlight-Clip mit den wichtigsten Szenen des Spiels zusammen. Das kurze Video ist für DAZN-Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar.

Dort habt Ihr dann nicht nur die Möglichkeit, die Highlights zu gucken, auch das komplette Re-Live steht zur Verfügung.

Mali vs. Elfenbeinküste: Goal schreibt Euch einen TICKER zum Spiel

Nicht jeder hat Zugriff auf den LIVE-STREAM, deswegen bietet Goal Euch noch eine Alternative. Auf unserer Webseite findet Ihr zum Spiel einen Ergebnis-TICKER, wo in Höchstgeschwindigkeit alle Tore, Vorlagen, Karten und Wechsel einlaufen.

Somit verpasst Ihr keine wichtige Szene und seid bestens über den Spielstand informiert. Den kostenlosen TICKER findet Ihr unter diesem Link.

Mali vs. Elfenbeinküste: Die Aufstellungen des Achtelfinals beim Afrika-Cup

Mali hat mit Moussa Marega ( ), Diadie Samassekou (Red Bull Salzburg) und Amadou Haidara von einige hochkarätige Spieler im Team. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen mit Wilfried Bony (vereinslos), Nicolas Pepe ( ) oder Wilfried Zaha ( ) jedoch auch mehrere Superstars im Team der Elfenbeinküste.

Wer letztendlich bei Anpfiff auf dem Platz stehen wird, erfahrt Ihr hier, sobald die Aufstellungen feststehen. Klickt Euch dafür später noch einmal rein.

Afrika-Cup: Die letzten zehn Gewinner