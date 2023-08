"Mal sehen, wer schneller ist!" - Leichtahletik-Star Alica Schmidt fordert Erling Haaland zum Sprintduell heraus

Erling Haaland gehört zu den athletischsten Fußballern der Welt – könnte er auch in einem Sprintduell mit Alica Schmidt bestehen?

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland wurde in der Saison 2022/23, in der er Manchester City zum historischen Triple verhalf, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 22,5 km/h gemessen und ist in Fußballerkreisen für seine Schnelligkeit und Kraft bekannt. In der letzten Saison erzielte der ehemalige BVB-Star 52 Tore - auch dank einer Beschleunigung, die jede Abwehr in Schwierigkeiten bringt. Aufgrund dieser Attribute wurde der Norweger nun zu einem speziellen Rennen herausgefordert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Alica Schmidt war bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2023 in Budapest im Einsatz, die 400 Meter gelten als Lieblingsdisziplin der Deutschen. 17 km/h schnell war sie über die Sprintdistanz im Schnitt. Die 24-Jährige, die auch als Model arbeitet und 4,3 Millionen Follower auf Instagram hat, glaubt, dass sie Haaland in einem Rennen über 400 Meter schlagen könnte - über die 200 Meter sei es dagegen "schwieriger".

WAS WURDE GESAGT? Schmidt erklärte im Dagbladet, dass sie möglicherweise gegen Haaland antreten wird: "Ich würde mich freuen, wenn das Rennen stattfindet. Ich weiß es nicht, ich muss ihn fragen. Aber ich bin immer bereit. Also, Haaland, wenn du bereit bist, ein Rennen zu starten, würde ich mich freuen. Mal sehen, wer schneller ist!"

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Schmidt hatte bereits 2021 Borussia Dortmunds Verteidiger Mats Hummels herausgefordert - und ihn bezwungen. Haalands Ex-Spieler staunte später, dass Schmidt "es so leicht aussehen lässt". Hummels war damals allerdings schon 32 Jahre alt, Haaland ist erst 23.