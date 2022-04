Mainz 05 vs. Bayern München heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Bundesliga in der Übertragung

Am heutigen Samstagnachmittag (30. April 2022) ist Bayern München zu Gast bei Mainz 05. Das Bundesligaspiel wird um 15:30 Uhr in der Mewa-Arena in Mainz angepfiffen.

Der frischgebackene deutsche Meister reist zu seinem ersten Pflichtspiel nach dem Sieg gegen den BVB in der heimischen Allianz-Arena. Trainer Julian Nagelsmann versprach den Reservisten der Bayern viele Spielminuten in der finalen Phase der Saison. Wir können also gespannt sein, mit welcher Aufstellung die Bayern antreten.

Die Mainzer hingegen konnten keines ihrer letzten fünf Spiele gewinnen. Ob sich heute Nachmittag daran etwas ändert, erfahren wir ab 15:30 Uhr.

Die nötigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Mainz 05 vs. Bayern München heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Mainz 05 vs. Bayern München (live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 30. April - 15:30 Uhr Spielort Mewa-Arena (Mainz)

Mainz 05 vs. Bayern München heute live sehen: Die Übertragung im TV

Im Free-TV sind diese Saison leider keine Spiele der Bundesliga mehr zu sehen. Die Rechte für die Übertragung teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky.

Bei letzterem könnt Ihr heute das Spiel zwischen Mainz und Bayern verfolgen. Wie der Begriff Pay-TV aber schon verrät, ist das Zusehen bei Sky mit Kosten verbunden. Ihr müsst dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen, bevor Ihr die Inhalte live sehen könnt.

Dabei gibt es verschiedene Pakete, aus denen Ihr auswählen könnt und die Euch unterschiedliche Inhalte des Pay-TV-Senders freischalten. Welches Paket genau Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und welche Kosten dabei auch Euch zukommen, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr auf Sky Sport 2 die vollen 90 Minuten des Spiels live verfolgen oder auf Sky Sport 1 die Konferenz mit den anderen zeitgleich stattfindenden Spielen sehen.

Getty Images

Mainz 05 vs. Bayern München heute live: Die Begegnung per LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich noch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hierfür ist wieder Sky verantwortlich, allerdings stehen Euch dabei zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl.

Mainz 05 vs. Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich mit seinen Zugangsdaten bei der Sky-Go-App anmelden. Dann könnt Ihr schon ganz bequem die von Euch gebuchten Sky-Inhalte per LIVE-STREAM verfolgen.

Neben einem gültigen Sky-Abonnement braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Den Link zu Sky Go findet Ihr hier.

Mainz 05 vs. Bayern München heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite angesprochene Möglichkeit stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier könnt Ihr für 29,99 Euro einen Monat lang die 1. und 2. Liga sowie die Premier League und den DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky sehen. Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und Ihr braucht ein neues Ticket.

Es sei denn, Ihr holt Euch direkt das Jahresabo des Sky Supersport-Tickets. Dann zahlt Ihr monatlich 19,99 Euro.

Den Link zum Supersport-Ticket von Sky haben wir hier für Euch.

Getty

Mainz 05 vs. Bayern München heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER, bei dem Ihr nahezu in Echtzeit informiert werdet, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Großchance oder Gelbe Karte, Ihr bleibt up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.