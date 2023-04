Mainz vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM nur bei Sky?

Heute um 15.30 Uhr findet die Begegnung Mainz vs. FC Bayern München statt. Doch läuft das Spiel heute im LIVE-STREAM nur bei Sky? GOAL hat Infos.

In diesen Tagen gehen die Partien des 29. Spieltags in der Bundesliga über die Bühne. Hierbei kommt es am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem zum Aufeinandertreffen Mainz 05 vs. FC Bayern München.

Vor Wochenfrist fuhren beide Kontrahenten jeweils ein Unentschieden ein. Mainz 05 teilte in Köln zum vierten Mal binnen fünf Meisterschaftsspielen die Punkte.

Zudem blieb der FC Bayern München zu Hause gegen die TSG Hoffenheim unter den Erwartungen, am Ende stand ein 1:1.

Heute steigt in der Bundesliga die Begegnung Mainz vs. FC Bayern München. Doch läuft es heute im LIVE-STREAM nur bei Sky? GOAL versorgt Euch mit allen Details dazu, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Mainz vs. FC Bayern München heute live im STREAM: Die Eckdaten

Mainz vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Obendrein zeigt der Bezahlanbieter sein vollzähliges Angebot zusätzlich im LIVE-STREAM.

Deshalb könnt Ihr die Partie zwischen den Nullfünfern und dem FCB mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus mitverfolgen. Am Samstag um 15.30 Uhr stehen vier Begegnungen auf dem Programm. Daher könnt Ihr Euch zusätzlich für die Konferenz entscheiden. Überdies könnt Ihr hiervon sowohl mit Sky Go als auch mit WOW profitieren.

So könnt Ihr Mainz vs. FC Bayern München bei Sky Go mitverfolgen

Doch wenn Ihr es mit dem hauseigenen Streaming-Portal Sky Go angehen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Diesbezüglich könnt Ihr Einzelabos für 27 Euro und Kombis mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Jedoch findet die Aktivierung nicht gleich statt. Deswegen müsst Ihr bei einem heutigen Kauf vermutlich WOW oder eine Wiederholung nutzen.

So könnt Ihr Euch Mainz vs. Bayern München heute bei WOW im LIVE-STREAM anschauen

WOW entspricht dem früheren Sky Ticket. Damit erfolgt die Freischaltung sofort und Ihr müsst keine Bindung eingehen. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr als Fußballliebhaber zudem die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League miterleben. Dazu kommen die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA Tour.

Mainz vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen relevanten Ereignissen MEWA ARENA. In diesem Kontext erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Mainz vs. FC Bayern München

Ergänzend dazu könnt Ihr ab 17.30 Uhr die besten Szenen in der Highlight Show von DAZN sehen. Ferner werdet Ihr ab 18.15 Uhr in der Sportschau der ARD und ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Dort könnt Ihr die Höhepunkte im TV sowie im LIVE-STREAM sehen.

Mainz vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM nur bei Sky?

Mainz vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.