Im Nachholspiel des 25. Spieltags der Bundesliga empfängt Mainz 05 heute den BVB. Anpfiff der Begegnung ist am Mittwoch, 16. März, um 18.30 Uhr in der Mewa Arena in Mainz. Ursprünglich hätte das Spiel am 6. März stattfinden sollen, wurde seinerzeit wegen zahlreicher Coronafälle im Mainzer Kader aber abgesagt.

Ob Ihr die Partie heute nun im frei empfangbaren Fernsehen schauen könnt, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung gestellt werden und wo Ihr Highlights sowie LIVE-TICKER findet, erfahrt Ihr nachfolgend.

Der BVB wittert im Meisterschaftskampf nach den jüngsten Strauchlern der Bayern wieder etwas Morgenluft. Bei einem Sieg heute in Mainz würde der Rückstand auf den Spitzenreiter aus München immerhin nur noch vier Punkte betragen.

Mainz rangiert indes frei von Abstiegssorgen auf Platz zehn. Sollte den 05ern heute eine Überraschung gelingen, dürften sie sogar noch leise von Europa träumen.

Kann sich Borussia Dortmund oder Mainz 05 im Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellenzehnten durchsetzen? Am Mittwochabend wissen wir mehr - und so seid Ihr live am Start.

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live: Die Übersicht zur Bundesliga-Partie

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga, 25. Spieltag (Nachholspiel)

Datum: 16. März 2022, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mewa Arena, Mainz

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live: Welche Bundesliga-Spiele laufen noch im Free-TV?

Nur wenige Matches der höchsten deutschen Spielklasse werden in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Dies beinhaltet beispielsweise die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga, die von Sat.1 gezeigt werden.

Ein Großteil aller Partien ist aber nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugänglich. Ob Ihr ein Abo beim Streamingdienst DAZN oder Pay-TV-Sender Sky braucht, um Mainz gegen den BVB live zu sehen, klären wir im folgenden Absatz.

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB): Zeigt Sky oder DAZN die Bundesliga heute live?

Die Rechtelage bezüglich der Live-Übertragungen dürfte schon für so manches Stirnrunzeln gesorgt haben, ist in puncto Bundesliga aber noch relativ übersichtlich.

Alle Freitags- und Sonntagsspiele werden von DAZN übertragen, wohingegen Sky die Samstagsspiele zeigt. Da das Gastspiel der Dortmunder bei den Rheinhessen normalerweise an einem Sonntag ausgetragen worden wäre, ist DAZN an der Reihe. Heute um 18.30 Uhr müsst Ihr also DAZN einschalten, um Mainz vs. BVB live zu sehen.

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Dafür braucht Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement, das Münchner Unternehmen bietet an dieser Stelle verschiedene Möglichkeiten. Ein Jahresabo ist beispielsweise für 274,99 Euro zu haben bzw. kostet 24,99 Euro in monatlichen Raten, das flexibel kündbare Monatsabo kriegt Ihr für 29,99 Euro. Im Anschluss habt Ihr Zugriff auf alle LIVE-STREAMS und könnt diese in der App abrufen.

Darüber hinaus könnt Ihr DAZN auch über ein Pay-TV-Paket hinzubuchen, dies ist sowohl bei Sky als auch bei Vodafone möglich. Danach empfangt Ihr die beiden linearen DAZN-Kanäle auf Eurem Endgerät und habt darüber hinaus auch die Möglichkeit, das Programm via App zu streamen - der Zugang ist ebenfalls enthalten.

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB): Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga heute

Die Highlights von Mainz gegen Dortmund könnt Ihr bereits kur nach Abpfiff auch auf DAZN sehen. Der Streamingdienst stellt Euch sogar das Re-Live auf Abruf zur Verfügung, sodass Ihr die Partie auch später noch einmal in voller Länge schauen könnt.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort versorgen wir Euch mit den relevanten Infos und Ihr verpasst weder Tore noch Platzverweise.

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB): Die Bundesliga heute live auf DAZN sehen - Weitere Informationen

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live: Die Übertragung zur Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung Mainz 05 vs. Borussia Dortmund Datum 16. März 2022, 18.30 Uhr Free-TV - Pay-TV DAZN 1 (linear) LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 16. März 2022, 18 Uhr LIVE-TICKER GOAL

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre jeweilige Startelf kommunizieren, fügen wir sie an dieser Stelle ein.