Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM

Testspiel-Hammer für Mainz 05 im Trainingslager. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Testspiels Mainz vs. Liverpool im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend um 18:15 trifft Mainz 05 im Testspiel auf den FC Liverpool, gespielt wird dabei in der Greisbergers-Betten Arena nahe Salzburg.

Ein echter Härtetest also für die Mainzer im österreichischen Trainingslager. Etwas emotional zugehen wird es dabei sicherlich für Liverpool Trainer Jürgen Klopp, der auf seine alte Wirkungsstätte trifft. Klopp war von 1990 bis 2001 als Spieler für Mainz aktiv, ehe er dann ab 2001 den Trainerposten übernahm.

2004 konnte er Mainz erstmals in die Bundesliga führen, 2008 wechselte er schließlich zum BVB. Auch dort war er sehr erfolgreich und gewann zweimal die deutsche Meisterschaft. Nachdem er dann 2015 Liverpool übernahm konnte er diese schließlich 2020 zum ersten Premier-League Titel überhaupt führen.

Ein besonderes Wiedersehen also, auch für Mainz Trainer Bo Svensson, der damals noch von Klopp als Spieler zu Mainz 05 geholt wurde. Jetzt aber zurück zum Spiel: Bis zu 3500 Zuschauer sind für das Testspiel zugelassen, dabei wurden auch alle Tickets bisher verkauft.

Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Mainz 05 vs. FC Liverpool Wettbewerb Testspiel Anpfiff 23.07. - 18:15 Uhr Spielort Greisbergers-Betten Arena - Gröding (Österreich)

Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Gute Nachrichten für alle Mainzer Fans, die das Duell live im TV erleben wollen, oder alle, die einfach gern auch einmal Mohamed Salah, Roberto Firmino und Co. sehen wollen. Die vollen 90 Minuten des Testspiels könnt Ihr live im Fernsehen verfolgen.

Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung bei ServusTV

Der österreichische Privatsender ServusTV überträgt das komplette Testspiel in voller Länge. Der Sender hat seinen Sitz in Salzburg und gehört mittlerweile zum Red Bull Konzern. Neben der heutigen Partie könnt ihr dort auch die Übertragung anderer Testspiele von Bundesligisten sehen, so z.B. den VfB Stuttgart oder den BVB. Fünf Minuten vor Anpfiff beginnt die Übertragung des Vorbereitungsspiels, wer also nichts verpassen will, der sollte ab 18:10 Uhr live im Free-TV dabei sein.

Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Ja den gibt es, wer also das Spiel nicht am heimischen Fernseher verfolgen kann, oder über gar keinen normalen Fernsehanschluss mehr verfügt, kann den Mainzern trotzdem zusehen.

Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-STREAM bei ServusTV

Parallel zu der Übertragung im Free-TV bietet euch ServusTV auch einen LIVE-STREAM an, mit dem ihr ebenfalls keine Minute des Testspiels verpasst. Diesen findet ihr einfach auf der Homepage des Senders, oder ihr klickt alternativ auf diesen Link.

Genauso wie im TV beginnt dort fünf Minuten vor Anpfiff die Übertragung und ab 18:15 Uhr könnt ihr dann live mitfiebern. Für den LIVE-STREAM braucht ihr einfach nur ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV ist ganz egal.

Fußball live im TV und LIVE-STREAM: Der Sportsommer auf DAZN

Mit einer Übertragung des heutigen Testspiels kann der Streamingdienst DAZN leider nicht aufwarten, trotzdem wartet dort ein riesiges Livesportprogramm auf euch. So könnt ihr z.B. die Olympischen Spiele auf DAZN verfolgen, genauso kommen Motor- und Kampfsportfans dort voll auf ihre Kosten.

Sobald die Bundesliga und Champions.-League wieder beginnt, könnt ihr den Großteil dieser Spiele live auf DAZN erleben. Dazu kommt noch die NBA, NFL, MLB und vieles mehr. Ein Abo bei DAZN bekommt ihr ab 14,99€ monatlich oder 149,99€ jährlich (entspricht ca. 12,49€ monatlich). Wer sich erst einmal vom Angebot bei DAZN überzeugen will, der findet hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Mainz 05 vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen der Teams

