Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart heute live: Das Testspiel im TV und LIVE-STREAM sehen

Arminia Bielefeld spielt heute gegen den VfB Stuttgart. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Testspiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Duell zweier Bundesligisten in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22! Am heutigen Freitag, 23. Juli, treffen Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart in einem Testspiel aufeinander. Dieses wird um 16.15 Uhr in der Kufstein-Arena in Kufstein angepfiffen.

Österreich ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel von Bundesligavereinen für ihre Trainingslager im Sommer. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Der VfB Stuttgart weilt noch bis morgigen Samstag in Kitzbühel, Arminia Bielefeld in der Scheffau. Was liegt da näher, als ein Testspiel gegeneinander zu vereinbaren?

Der VfB war im Laufe dieser Woche bereits im Testspieleinsatz. Bei einem Blitzturnier in Saalfelden holten sich die Schwaben nach einem 1:1 gegen den FC Liverpool und einem 1:0 gegen Wacker Innsbruck den Turniersieg. Nach dem Test gegen Bielefeld wartet auf die Stuttgarter noch ein Testspiel-Highlight. Am 31. Juli kommt der FC Barcelona in die Mercedes-Benz Arena ehe am 7. August die 1. Runde im DFB-Pokal bei dem noch zu ermittelnden Vertreter des Berliner Fußball-Verbandes ansteht.

Arminia Bielefeld hat bisher erst zwei Testspiele absolviert. Nach dem SC Verl (3:0) wurde auch Zweitligist Hannover 96 (1:0) besiegt. Für die Arminia beginnt der Pflichtspielalltag ebenfalls am 7. August. Bielefeld spielt in der 1. Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Bayreuth.

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Testspiels im TV und im LIVE-STREAM.

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart: Das Testspiel im Überblick

Begegnung Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart Wettbewerb Testspiel Datum Freitag, 23. Juli 2021 Anstoß 16.15 Uhr Ort Kufstein-Arena, Kufstein

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart: Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Darüber werden sich alle Fußball-Fans, vor allem die von Arminia Bielefeld und des VfB Stuttgart freuen! Das Testspiel ist heute kostenlos im Free-TV und im LIVE-STREAM zu sehen. Wo und wann genau verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart: Testspiel heute live im Free-TV sehen

Die Live-Übertragungsrechte am Testspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart hat sich ServusTV gesichert. Der österreichische Privatsender zeigt das Spiel ab 16.10 Uhr live auf ServusTV Deutschland im Free-TV. Kommentator ist Oliver Forster.

Der Sender ist in Deutschland in allen Bundesländern über Kabel 24 Stunden zu empfangen. In einigen Kabelnetzen auch analog. Zudem lässt er sich mit DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) jederzeit abrufen und ist auch im Free TV-Angebot von Telekom Entertain und Vodafone TV.

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart: Testspiel heute im LIVE-STREAM sehen

ServusTV bietet auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr auch in Deutschland abrufen.

Über die kostenlose ServusTV-App könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Smartphone oder Tablet live verfolgen. (Download der App im Play Store, Download der App im App Store).

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen

Setzen die beiden Trainer Frank Kramer (Bielefeld) und Pellegrino Matarazzo (Stuttgart) knapp drei Wochen vor Bundesligastart heute zu Beginn schon auf ihre vermeintliche Wunschelf? An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams wenn diese veröffentlicht sind.

