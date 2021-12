Mainz 05 vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute

Wir erleben den 16. Spieltag in der Bundesliga. Im Zuge dessen kommt es am Dienstag um 20.30 Uhr unter anderem zum Match Mainz 05 vs. Hertha BSC. Hierbei empfängt der Achte den Fünftletzten, wobei der FSV und der Hauptstadt-Klub 21 und 18 Zähler mitnahmen.

Das Team von Bo Svensson verlor am 11. Dezember beim Spitzenreiter Bayern München mit 1:2. Die andere Seite der Medaille ist, dass Mainz 05 seit vier Heimspielen ungeschlagen ist. Hierbei gelangen zwei Siege gegen Augsburg (4:1) sowie Wolfsburg (3:0) und ebenso viele Remis gegen Gladbach sowie gegen Köln.

Schade, Jungs. 😕 Unser mutiger Auftritt wird nicht belohnt. Der @FCBayern dreht das Spiel in der zweiten Hälfte. #Mainz05 #FCBM05 pic.twitter.com/GizOf8YDWN — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 11, 2021

Die Hertha feierte am 11. Dezember einen 1:0-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld. Mit dem ersten Dreier unter dem am 30. November verpflichteten Tayfun Korkut riss eine Negativserie von fünf sieglosen Spielen. Davor gab es etwa in den letzten zwei Partien unter Pal Dardai eine Niederlage im Stadtderby bei Union Berlin und zuhause ein 2:2 gegen Augsburg. Und beim Debüt des Türken gelang ein 2:2 in Stuttgart.

Heute um 20.30 Uhr steigt das Aufeinandertreffen Mainz 05 gegen Hertha BSC. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

Mainz 05 gegen Hertha BSC heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält bei englischen Wochen die Ausstrahlungsrechte für alle Dienstags- und Mittwochsspiele. Dem Bezahlanbieter stehen für seine Übertragungen viele Kanäle zur Verfügung, das Kräftemessen Mainz 05 vs. Hertha BSC könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 mitverfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich die Partie in HD anzuschauen. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zur Ausstrahlung des Duells in der MEWA ARENA:

Um die Begegnung Mainz 05 vs. Hertha BSC im Fernsehen mitverfolgen zu können, müsst Ihr das Bundesliga-Paket von Sky abonniert haben. Hierfür müsst Ihr monatlich 27 Euro oder bei einer Kombination mit dem Sport-Paket 32,50 Euro auf den Tisch legen. Auf der Webseite findet Ihr alle Infos zu den möglichen Vertragsabschlüssen mit dem Pay-TV-Anbieter.

Mainz 05 gegen Hertha BSC heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Wenn Ihr Euch nicht ausschließlich für das Spiel Mainz 05 vs. Hertha BSC interessiert, könnt Ihr Euch ebenso für die Konferenz entscheiden. Deren Übertragung beginnt um 20.25 Uhr und Ihr seht obendrein die Schlüsselszenen von Wolfsburg gegen Köln und Bielefeld gegen Bochum. Notiert Euch nun die diesbezüglichen Eckdaten:

Mainz 05 vs. Hertha BSC dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Ihr habt keinen Fernseher zu Hand? Keine Sorge, denn Ihr könnt Euch das Match zwischen dem FSV und der Hertha sowie die Konferenz genauso im LIVE-STREAM ansehen. Auch in diesem Fall starten die Vorberichterstattung und die Übertragung der Konferenz respektive um 20.20 Uhr sowie um 20.25 Uhr. Dafür und für alle Sportereignisse bei Sky gilt, dass zwei Optionen zur Verfügung stehen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Mainz 05 gegen Hertha BSC

Angenommen, Ihr habt bis gestern kein Abo abgeschlossen. Dann könnt Ihr Euch für ein Sky Ticket entscheiden. Diese Option hat für Euch zwei Vorteile. Denn: Zum einen müsst Ihr Euch nicht binden, und zum anderen werdet Ihr sofort freigeschaltet. Damit habt Ihr etwa mit dem Supersport Monat für 29,99 Euro sofort Zugriff auf das gesamte Sportangebot.

Das bedeutet, dass Ihr Euch etwa alle Dienstags-, Mittwochs- sowie Samstagsspiele in der Bundesliga live ansehen könnt. Zudem umfasst das Fußballangebot die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal sowie die Premier League. Überdies besitzt Sky die Rechte an der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour sowie der PGA-Tour.

Mainz 05 gegen Hertha BSC im LIVE-STREAM über Sky Go

Für die Bestandskunden gestaltet sich das Ganze eindeutig einfacher. Sie müssen sich nämlich lediglich rechtzeitig vor der Begegnung Mainz 05 vs. Hertha oder der Konferenz bei Sky Go einloggen. Ihr könnt das hauseigene Streaming-Portal auch mit Smartphones sowie Tablets nutzen.

Wenn Ihr heute einen Vertrag abschließt, geht klappt es mit der Aktivierung von Sky Go wahrscheinlich nicht rechtzeitig. In diesem Fall gibt es eine Alternative zum Sky Ticket. Hierbei handelt es sich um die Wiederholungen, deren Sendetermine Ihr auf der Webseite findet.

Zu Mainz 05 gegen Hertha BSC via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr möchtet es kostenlos angehen, habt kein passendes Internet zur Hand oder keine Zeit? Keine Sorge, denn GOAL hält Euch mithilfe seines LIVE-TICKERS zu Mainz 05 vs. Hertha BSC auf dem Laufenden. Genauer gesagt erfahrt Ihr auch dank Push-Nachrichten alles zu den Treffern, Torchancen, Tauschen, Verwarnungen sowie Platzverweisen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Mainz 05 vs. Hertha BSC

Und vielleicht kommt Ihr danach dazu, Euch die Highlight Show auf DAZN anzusehen. Dort könnt Ihr Euch ab 22.30 Uhr sämtliche Höhepunkte der Bundesliga-Begegnungen am Dienstag anschauen. Hierfür ist allerdings genauso wie bei Sky ein Abonnement notwendig. Außerdem könnt Ihr ab Montag im YouTube-Kanal der Sportschau kostenlos die besten Szenen aller Matches in der höchsten Spielklasse genießen.

Mainz 05 gegen Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Mainz 05 vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.