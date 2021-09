1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der 3. Liga kommt es heute zum Spiel 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK). Goal begleitet die Partie am Samstagabend im LIVE-TICKER.

Duell zweier großer Traditionsvereine in der 3. Liga: Am 7. Spieltag treffen heute der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern (FCK) aufeinander. Der Anpfiff ertönt am Samstag um 18 Uhr .

Magdeburg hat einen guten Saisonstart hingelegt und träumt leise vom Wiederaufstieg in die 2. Liga. Mit 13 Punkten lag der FCM vor dem Spieltag auf Platz zwei, zuletzt gelang ein starker 4:2-Sieg bei Konkurrent Wehen Wiesbaden.

Der FCK hingegen hat aus den ersten sechs Spielen der neuen Saison nur fünf Punkte geholt, es droht erneut ein Jahr voller Abstiegssorgen. Nach dem beeindruckenden 3:0 gegen 1860 München am 4. Spieltag folgten für Lautern zuletzt zwei sieglose Spiele (0:1 in Halle, 1:1 gegen Zwickau).

Magdeburg vs. Lautern heute im LIVE-TICKER : Hier verpasst Ihr nichts vom Traditionsduell in der 3. Liga.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Spielstand: 1:0 Tore 1:0 Schuler (7.) Aufstellung Magdeburg Reimann - Obermair, T. Müller, Bittroff, Knost (46. Rorig) - A. Müller, Krempicki, Conde - Conteh (48. Ceka), Atik, Schuler Aufstellung Lautern Raab - Hercher, Tomiak, Hippe, Zuck - Zimmer, Sessa, Wunderlich, Klingenburg - Kiprit (46. Huth), Hanslik (46. Ritter) Gelbe Karten Knost (FCM, 17.), Krempicki (FCM, 53.), Atik (FCM, 57.)

60. Minute | Lautern wird nach Standard gefährlich! Sessa chippt den Ball geradlinig aus dem Mittelkreis in die Box. Tomiak positioniert sich gut und kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, kann den Kopfball aber nicht entscheidend drücken. Abstoß.

57. Minute | Der Nächste, bitte. Atik wird von Sessa am Trikot gezupft und hört auf zu spielen. Doch der Pfiff zum Freistoß bleibt aus, Atik traut seinen Ohren nicht und fragt nochmal unfreundlich beim Schiedsrichter nach. Die Antwort ist dann die Gelbe.

55. Minute | Zehn Minuten sind seit dem Wiederbeginn vergangen, bislang konnten aber nur die Fans und die von ihnen verbreitete gute Stimmung an die erste Halbzeit anknüpfen. Spielerisch ist es gerade von beiden Teams dürftig.

53. Minute | Magdeburg verliert im Vorwärtsgang auf Höhe der Mittelinie den Ball, Krimpicki ist der Glückliche, der das taktische Foul ziehen muss. Keine Diskussion, es gibt die nächste Gelbe Karte.

50. Minute | Also: Rorig kommt bei Magdeburg für den bereits verwarnten Knost hinten rechts, außerdem ist Ceka für Conteh auf dem Platz. Ebenso sind zwei neue Männer bei Lautern auf dem Feld, Huth und Ritter machen für Sessa und Hanslik mit.

49. Minute | Wir müssen uns sammeln. Planmäßig wurde zum zweiten Durchgang insgesamt dreimal gewechselt, doch der nächste Wechsel ließ nicht lange auf sich warten. Conteh ist ohne gegnerische Einwirkung zusammengesunken und hat sich das Knie verdreht. Er muss auf der Trage abtransportiert werden, ist das bitter.

48. Minute | Magdeburg vs. Lautern heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCM: Ceka kommt für Conteh

46. Minute | Magdeburg vs. Lautern heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCM: Rorig kommt für Knost

46. Minute | Magdeburg vs. Lautern heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCK: Ritter kommt für Hanslik

46. Minute | Magdeburg vs. Lautern heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCK: Huth kommt für Kiprit

46. Minute | Weiter geht's! Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit | Magdeburg führt nach 45 Minuten vollkommen verdient mit 1:0 gegen Kaiserslautern. Die Hausherren sind furios in den Samstagabend gestartet und trafen wieder mal in der Anfangsphase. Auch danach dominierte Magdeburg lange, ohne aber wieder gefährlich zu werden. Mit der Zeit schlich sich der rote Teufel in der Partie ein und gewann zunehmend an Spielanteilen, wie auch die Hausherren aber ohne jegliche Torgefahr und Durchschlagskraft. Kurz vor der Pause verspielte der FCM dann eine vorzügliche Konterchance, mit der hier das zweite Tor des Abends hätte fallen müssen. Das Spiel ist attraktiv, doch ein, zwei Treffer mehr würden dem Geschehen gut zu Gesicht stehen. Bis gleich in Durchgang zwei.

HALBZEIT | 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-TICKER | Halbzeitstand: 1:0

⏱️45' Nach dreiminütiger Nachspielzeit ist Pause. Wir gehen mit einer knappen Führung in die Kabinen.

45. Minute | Wieder ist es Klingenburg, wieder ist es eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Beim Luftduell wird er von Schuler unterlaufen und kracht so voll auf den Boden, mit ausgestrecktem Arm landet Klingenburg und die Wucht des Aufpralls überträgt sich auf die Schulter. Sehr unschön, er wird behandelt.

42. Minute | Eieiei, wie schlecht ist das! Kaiserslautern steht mit neun Mann in des Gegners Hälfte und verliert tatsächlich den Ball. Das Umschaltmoment zündet sofort, es gibt den langen Ball des FCM und die Hausherren laufen Drei gegen Eins. Conteh gibt den Ball von der rechten Seite ins Zentrum, der Pass ist aber schon schlecht. Dann kontrolliert Condé den Ball nicht richtig und will direkt weiter zu Schuler stochern, auch das geht schief. So ist Tomiak der lachende Vierte und vereitelt mit seinem Ballgewinn ein sicheres Gegentor!

39. Minute | Immerhin am Fuß hatte FCM-Keeper Reimann den Ball gerade. Bislang ist er außer für Spielverlagerungen noch nicht gefordert gewesen.

37. Minute | So, alles schön gut. Der Ball läuft für ein Spiel in Liga drei überdurchschnittlich gut, beide Mannschaften wollen das Spielgerät und agieren dynamisch. Langsam muss es dann aber auch mal wieder für die Keeper was zu tun geben.

34. Minute | Atik mit dem Kopfball! Wieder ist es Müller, der einen präzisen langen Ball aus der eigenen Kette heraus schlägt. Der Ball ist sehr direkt in die Spitze gespielt, Atik läuft zwischen Hercher und Tomiak ein und bringt die Schädelplatte an den Ball - setzt diesen aber aus vollem Lauf weit am Kasten vorbei.

33. Minute | Obermair, Condé und Atik. Das ist von hinten nach vorne das dynamische Trio des FCM auf der linken Seite. Genau dieses Trio bekommt Lautern bislang überhaupt nicht in den Griff.

30. Minute | Unschöne Szene, doch ist das mit Absicht nachgetreten von Bittroff? Er hat Klingenburg an der Eckfahne sowieso schon von den Beinen geholt, doch was danach kommt, muss nicht sein! Mit Nachtreten, absichtlich oder nicht, trifft Bittroff Klingenburg mit der offenen Sohle an der Brust und hat Glück, jetzt noch auf dem Platz zu stehen!

28. Minute | Die Intensität der Zweikämpfe ist sehr ordentlich, hier wird sich kein Quadratmeter Grün geschenkt und Schiedsrichter Sather ist bemüht, das alles im Rahmen zu halten.

25. Minute | Marco Antwerpen ist bedient. Der Coach des FCK hat genug gesehen, pflaumt jetzt aber auch noch den Schiedsrichter an. Und bekommt dafür von Alexander Sather die Gelbe Karte.

23. Minute | Eckball für die Gäste und das war eine knappe Fehlentscheidung des Unparteiischen. Gut, dass die nicht teuer für ihn wird. Ungefährlicher hätte die Ecke wirklich nicht sein können.

21. Minute | Für Schuler geht es natürlich weiter, schließlich ist die Torejagd nach 20 Minuten ja noch nicht beendet. Auch die Schmerzen sind beim Gedanken an Tore wohl wieder verflogen.

19. Minute | Es hat gekracht und zwar mächtig. Die Partie ist unterbrochen, weil Kraus mit dem Ellenbogen Schuler in der Luft abgeräumt hat. Magdeburgs Physios sind auf dem Platz.

17. Minute | Knost wird für einen Fehler im Stellungsspiel bestraft, auch wenn es auf seiner Defensivseite nicht mehr als ein taktisches Foul gegen Sessa ist. Das ist die erste Verwarnung im Spiel.

17. Minute | Magdeburg - Kaiserslautern heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Knost (FCM)

15. Minute | Klingenburg meldet den FCK in dieser Partie an - aus der Distanz nimmt er sich den Abschluss, die Kugel landet aber im Fangnetz weit oberhalb des Tores. Man kann sich ja immer weiter runter arbeiten.

12. Minute | Hier wird Fußball gespielt und zwar nur in eine Richtung! Unfassbar, wie die Hausherren loslegen und die Fans sich mitreißen lassen. Das kann ein sehr schöner Samstagabend in Magdeburg werden.

9. Minute | Der FCM-Express rollt gnadenlos nach vorn! Kapitän Müller schickt einen langen Diagonalball aus der eigenen Hälfte auf den linken Flügel. Obermair macht wieder mit und hat viel zu viel Platz, entscheidet sich dann aber falsch. Seine flache Hereingabe wird geblockt, der Steckpass aus Atik wäre die bessere Wahl gewesen.

7. Minute | Es hat rumms gemacht! Atik ist vom linken Flügel in die Zentrale eingerückt, weiß das zu nutzen und schickt seinen Hintermann Obermair auf die linke Außenbahn. Der nutzt sein Tempo und geht an zwei Mann vorbei, ehe er Schuler an der Strafraumkante bedient. Magdeburgs Stürmer verarbeitet das Leder klasse gegen drei Mann und setzt den Schuss ansatzlos aus 16 Metern unter die Latte! Was für eine Bude!

7. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOR für Magdeburg! Schuler trifft zum 1:0

5. Minute | Condé mit dem ersten Abschluss - von der linken Seite gibt Atik den Ball an den Sechzehner. Condé kann den Pass ungestört verarbeiten, zieht auf und kann aus 20 Metern halblinks vor dem Tor abziehen. Der Schuss geht aber einen guten Meter links am Kasten vorbei.

2. Minute | Sehr routiniert lassen die Hausherren den Ball laufen und lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass heute auch Fußball gespielt werden soll. Das alles untermalt von einer hervorragenden Atmosphäre auf den Rängen.

1. Minute | Und los geht's! Das Spiel zwischen Magdeburg und dem FCK läuft.

Vor Beginn | Für Magdeburg ist heute mit einem Sieg gegen Kaiserslautern der Sprung auf Platz eins drin. Aufsteiger und Überraschungsteam Viktoria Berlin spielte heute Mittag 3:3 remis beim SC Verl und setzte sich mit dem Extrapunkt auf 14 Punkte ab. Bei einem Unentschieden zwischen Magdeburg und Lautern würde Berlin auf Grund der besseren Tordifferenz gegenüber des FCM vorerst auf dem Platz an der Sonne verbleiben.

Vor Beginn | Dabei sind die Probleme Lauterns früh in der Saison vornehmlich in der Offensive zu verorten, denn nur vier geschossene Tore sind aktuell gleichbedeutend mit dem drittschlechtesten Zeugnis der dritten Liga. Defensiv sieht es deutlich besser aus beim FCK, nur sieben Gegentore in sechs Spielen würden bei einer entsprechenden Offensivleistung für die Tabellenspitze reichen. Dort steht Magdeburg mit zwölf geschossenen und sechs kassierten Treffern.

Vor Beginn | Wir können vor Spielbeginn dem 1. FC Magdeburg getrost die Favoritenrolle zuschieben. Die Mannschaft von Christian Titz ist mit 13 Punkten aus sechs Spielen gut in die noch junge Saison gestartet und belegt für den Moment den dritten Tabellenplatz. Ganz anders sieht es für Lautern aus: fünf Punkte haben die Roten Teufel erst geholt und stehen damit auf Platz 15.

Vor Beginn | Schauen wir aufs Personal: Im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Wehen Wiesbaden tritt der FCM heute auf drei Positionen verändert an. Sechelmann, Bell Bell und Kath rotieren aus der Mannschaft, dafür starten Tobias Müller, Knost und Schuler. Auch bei den Gästen gibt es Wechsel auf zwei Positionen, Hippe und Hanslik starten für Senger und Redondo.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 7. Spieltages zwischen Magdeburg und Kaiserslautern.

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Magdeburg:

Reimann - Obermair, T. Müller, Bittroff, Knost - A. Müller, Krempicki, Conde - Conteh, Atik, Schuler

Lautern setzt auf folgende Aufstellung:

Raab - Hercher, Tomiak, Hippe, Zuck - Zimmer, Sessa, Wunderlich, Klingenburg - Kiprit, Hanslik

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TICKER: So liefen die Nachmittagsspiele der 3. Liga

Aufsteiger Viktoria Berlin ist in der 3. Fußball-Liga an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Der Hauptstadtklub erkämpfte sich am Samstag beim SC Verl in der Nachspielzeit in Unterzahl ein 3:3 (0:1) und zog wieder am SV Wehen Wiesbaden vorbei, der tags zuvor 4:3 beim 1. FC Saarbrücken gewonnen hatte.

Waldhof Mannheim verbesserte sich durch ein 3:0 (0:0) gegen Türkgücü München auf den vierten Platz. Der MSV Duisburg setzte sich dank des 2:0 (2:0) gegen die Würzburger Kickers erst einmal im Tabellenmittelfeld fest. Dort stehen auch 1860 München und der SV Meppen nach ihrem 1:1 (1:1).

Berlin führte in Verl durch Tore von Tolcay Cigerci (47.) und Björn Jopek (52.) mit 2:1. Doch ein Eigentor von Patrick Kapp (61.) und ein Treffer von Pascal Steinwender (75.) drehten das Spiel. Kurz vor Schluss sah der Berliner Yannis Becker zudem wegen groben Foulspiels die Rote Karte (89.). Cigerci gelang in der Nachspielzeit (90.+5) dennoch der Ausgleich.

Quelle: SID

