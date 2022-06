Luxemburg vs. Türkei live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 20.45 Uhr kommt es in der Nations League zum Spiel Luxemburg vs. Türkei. GOAL hat alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen die Partien des dritten Spieltags in der Nations League 2022/23 über die Bühne. Dabei steigt am Samstag um 20.45 Uhr in der Gruppe C1 die Begegnung Luxemburg gegen Türkei. Somit gastiert die Nummer 43 beim 94. im FIFA-Ranking.

Beide Kontrahenten haben bislang die volle Punktanzahl von sechs Zählern geholt. Für Luxemburg, das in der Gruppe C1 der Nations League 2020/21 als Aufsteiger mit zehn Punkten Zweiter wurde, gab es zunächst am 4. Juni einen Auswärtssieg in Litauen. Danach setzte sich das Team von Luc Holtz am Dienstag auf den Färöer-Inseln durch.

Gleichzeitig feierte die Türkei, die vor der Teamchef-Ära von Stefan Kuntz aus der Liga B abstieg, ein Torfestival bei der litauischen Nationalmannschaft. Zuvor gelang am 4. Juni ein 4:0-Heimsieg gegen die Auswahl der Färöer. Damit tankten die Mond-Sterne nach Niederlagen von Ende März im Halbfinale der Play-offs zur WM 2022 gegen Portugal und anschließend gegen Italien Selbstvertrauen.

Heute steigt in der Gruppe C1 der Nations League das Aufeinandertreffen zwischen Luxemburg und der Türkei. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Luxemburg vs. Türkei: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Luxemburg vs. Türkei Datum: Samstag, 11. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stade de Luxembourg

Luxemburg gegen Türkei heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Nations League

RTL und das ZDF zeigen Euch alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League 2022/23. Hierbei liefern Euch die beiden Sender respektive die Auswärts- und die Heimspiele der DFB-Auswahl ins Haus. Doch wie sieht es um die Übertragung der Partie zwischen Luxemburg und der Türkei im Free-TV aus?

Luxemburg vs. Türkei heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Denn: Ihr könnt Euch ausschließlich die Auftritte der deutschen Nationalelf im Free-TV ansehen. Für alle weiteren Kräftemessen in der Nations League 2022/23 benötigt Ihr ein Abo bei DAZN. Nachfolgend könnt Ihr Euch genauer zu DAZN einlesen:

Wenn Ihr Euch für DAZN entschieden habt, erfolgt der Kauf des Abos binnen weniger Augenblicke. Anschließend müssen die Eigentümer von Smart-TV-Geräten die kostenlose App installieren. Zudem könnt Ihr Euren Fernseher mithilfe von HDMI-Kabeln mit PC und Notebook verbinden. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zu Übertragung der Nations-League-Partie Luxemburg vs. Türkei auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

Luxemburg gegen Türkei heute im LIVE-STREAM sehen

Somit versteht sich von selbst, dass Euch DAZN zu seinem gesamten Programm LIVE-STREAMS anbietet. Und infolgedessen könnt Ihr Euch bei einer adäquaten Internetverbindung das Auswärtsspiel der Türkei gegen Luxemburg grundsätzlich von überall aus ansehen. Dafür eignen sich ebenso Tablets wie Smartphones.

Ihr könnt heute ab dem frühen Nachmittag zusätzlich insgesamt acht Nations-League-Begegnungen live mitverfolgen. Zunächst messen sich ab 15 Uhr in der Liga B die Ukraine und Armenien, wobei das Aufeinandertreffen in Polen über die Bühne geht. Danach steigen um 18 Uhr die Kräftemessen Irland vs. Schottland (Liga B) und Färöer Inseln vs. Litauen (Liga C).

Anschließend bekommt Ihr ab 20.45 Uhr die Begegnungen England vs. Italien, Niederlande vs. Polen, Wales vs. Belgien (alle Liga A), Montenegro vs. Bosnien und Rumänien vs. Finnland. Zudem könnt Ihr Euch ab Mitternacht Deutschlands Auswärtsspiel gegen Ungarn zeitversetzt beim Pay-per-View-Anbieter ansehen.

Zu Luxemburg gegen Türkei via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Bei uns erfahrt Ihr alles zu sämtlichen spielrelevanten Ereignissen im Match zwischen Luxemburg und der Türkei.

Luxemburg gegen Türkei mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Luxemburg vs. Türkei: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.