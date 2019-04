Bericht: Luka Jovic will bei Eintracht Frankfurt bleiben

Der umworbene Starstürmer der SGE plant offenbar, mindestens noch ein Jahr in Frankfurt zu bleiben.

Torjäger Luka Jovic plant offenbar nicht, Bundesligist im kommenden Sommer zu verlassen. Der Serbe ist aktuell heiß begehrt, gemäß Informationen der Frankfurter Rundschau möchte er allerdings ein weiteres Jahr für die Hessen stürmen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In dem FR -Bericht heißt es, Jovics Wunsch sei es "er könne noch ein Jahr in Frankfurt spielen und dann den Schritt zu einem Top-Klub wagen". Er fühle sich am Main "ausgesprochen wohl", sowohl sportlich als auch privat. Das habe man "aus dem engsten Zirkel" um den serbischen Nationalspieler erfahren.

Eintracht Frankfurt: Luka Jovic ist von ausgeliehen

Der Wunsch nach einem Verbleib des 21-Jährigen wäre für die Eintracht eine tolle Neuigkeit im Poker mit den ganz Großen um Jovics Zukunft. und der zeigen Interesse an ihm. Trainer Adi Hütter brachte seinen Torjäger unter der Woche auch mit dem FC Bayern München und Manchester City in Verbindung .

Am Donnerstag spielt die mittel- und langfristige Zukunft für Jovic gewiss keine Rolle. Mit der Eintracht trifft er im Viertelfinale der Europa League ausgerechnet auf seinen Noch-Arbeitgeber Benfica Lissabon (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Vom portugiesischen Rekordmeister ist er aktuell noch nach Frankfurt ausgeliehen . Es besteht aber kein Zweifel daran, dass der DFB-Pokalsieger die Kaufoption in Höhe von sieben Millionen ziehen wird - und nach aktuellem Stand dann auch in der kommenden Saison auf ihn bauen kann.