River Plate wohl vor Transfer von "Ausnahmespieler" Luis Suarez

Die Zukunft von Luis Suarez ist offenbar entschieden: Den Stürmer zieht es nach Argentinien, schon bald soll der Deal verkündet werden.

Luis Suarez steht kurz vor einem Transfer von Atletico Madrid zum argentinischen Spitzenverein River Plate. Spanische und argentinische Medien berichten übereinstimmend, dass der 35-Jährige zum Klub aus Buenos Aires wechseln wird. Schon am Montag oder Dienstag soll Vollzug gemeldet werden.

Trainer Marcelo Gallardo hatte nach Rivers 2:1-Sieg gegen Lanus unlängst bestätigt, dass man vielversprechende Gespräche mit zwei namhaften Spielern führe. Angesprochen auf Suarez sagte der Erfolgscoach: "Er ist ein Ausnahmespieler, der sich gerade von einer Knieverletzung erholt. Wir haben einen Versuch gestartet. Wenn er keine Begeisterung gezeigt hätte, würden wir jetzt nicht auf ihn warten."

Atletico: Auch Ajax und Aston Villa sollen Luis Suarez gelockt haben

Gallardo hatte bereits vor einigen Tagen ein persönliches Gespräch mit dem Torjäger bestätigt und betont, er pflege zu diesem ein "gutes Verhältnis".

Suarez ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Atletico Madrid ausläuft. In den vergangenen Wochen war viel über die Zukunft des Ex-Barca-Stürmers spekuliert worden. Unter anderem war er bei seinem Ex-Klub Ajax, Inter Miami und Aston Villa, dem Verein seines ehemaligen Mitspielers Steven Gerrard, als Neuzugang im Gespräch.

Suarez absolvierte in der vergangenen Saison 45 Pflichtspiele für Atletico und erzielte dabei 13 Tore. Das große Ziel des 132-fachen Nationalspielers ist die Teilnahme mit Uruguay an der WM in Katar Ende des Jahres.