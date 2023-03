Luis Suárez über Neymar: "Wenn er in Barcelona geblieben wäre, hätte er den Ballon d'Or gewonnen"

Luis Suárez spielte einst beim FC Barcelona mit Neymar zusammen. Mit Blick auf die Karriere des Brasilianers stellt er eine Behauptung auf.

WAS IST PASSIERT? Luis Suárez, ehemaliger Stürmer des FC Barcelona und Mitspieler von Neymar, hat behauptet, dass der Brasilianer den Ballon d'Or gewonnen hätte, wenn er nicht zu PSG gewechselt, sondern bei den Katalanen geblieben wäre.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn Neymar bei Barcelona geblieben wäre, hätte er den Ballon d'Or gewonnen", sagte Suárez Placar.

Zusammen mit Lionel Messi wollte Suárez Neymar von einem Verbleib überzeugen. "Er hat auf uns gehört und gesagt, dass er bleiben will. Aber, wie man ja weiß, ist es schwer mit seinem Umfeld. Wir haben ihm als Freunde geraten, zu bleiben, aber seine Familie hat entschieden, dass er geht", ergänzte der Uruguayer.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar wechselte 2017 für die immer noch gültige Weltrekordsumme in Höhe von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Angreifer ist inzwischen 31 Jahre alt. Für einen Gewinn des Ballon d'Or kam er in seiner Karriere nie ernsthaft in Frage.

In der aktuellen Saison steht er bei 13 Toren und elf Assists in 20 Liga-Spielen für PSG. In der Champions League gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen in sechs Duellen.