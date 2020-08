Trainer Koeman plant bei Barca angeblich nicht mehr mit Luis Suarez

Das blamable 2:8 gegen Bayern München in der Champions League soll den Umbruch beim FC Barcelona einleiten. Luis Suarez kann angeblich gehen.

Der neue Chefcoach Ronald Koeman plant beim 26-maligen spanischen Meister angeblich nicht mehr mit Angreifer Luis Suarez (33). Das berichtet der Radiosender RAC1.

Der Vertrag des Uruguayers, der noch bis 2021 an die Katalanen gebunden ist, soll aufgelöst werden. Das habe Koeman Suarez in einem Telefonat am Montag mitgeteilt.

Amsterdam soll an Suarez interessiert sein

Zuletzt hatte sich Suarez in einem Interview mit El Pais beschwert, dass sein Name auf einer angeblichen Streichliste bei den Katalanen stehe, wie einige Medien berichteten. Mit ihm selbst habe aber noch keiner der Verantwortlichen gesprochen.

Derzeit wird über eine Rückkehr des Torjägers zu Ajax Amsterdam spekuliert. Suarez stand beim niederländischen Rekordmeister von 2007 bis 2011 unter Vertrag.