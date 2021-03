Louis Saha: In diesem Moment wurde Cristiano Ronaldo bei Manchester United zum "Außerirdischen"

Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner zählt zu den besten Fußballern aller Zeiten. Ex-Teamkollege Saha beschreibt einen besonderen Moment.

Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo galt bei Manchester United zunächst als geschickter und trickreicher Flügelspieler. Dennoch war nicht abzusehen, dass er sich zu einer echten Tormaschine entwickeln sollte. Sein ehemaliger Mitspieler Louis Saha erinnert sich an ein Champions-League-Spiel in Rom 2008, in dem er erstmals den Eindruck hatte, Ronaldo müsse "außerirdisch" sein.

Sahas Aussagen drehen sich um ein Kopfballtor, das der Portugiese beim 2:0-Auswärtssieg im Olimpico erzielte: "Der Ball kam rein und er schoss nach vorne. Diese Wucht, die er in diese Aktion steckte. Denn er war eigentlich ungefähr um die 20 Meter zu spät dran. Und er sprang höher als alle anderen. Mittlerweile macht er das jede Woche."

Saha über Cristiano Ronaldo: "Wusste nicht, dass der Typ das draufhat"

Saha ist heute noch überwältigt. "Ich wusste nicht, dass der Typ das draufhat. Ich wusste, dass er Skills hatte, aber nicht, dass er solche Tore erzielen konnte", führt der Franzose aus und schwärmt: "Es war kraftvoll, wagemutig und es war ihm egal, dass er sich hätte verletzen können. Das war der Moment, als ich dachte: 'Moment mal, der Mann ist ein Tier.'"

Der ehemalige Stürmer erinnert sich auch an den besonderen Trainingsfleiß von CR7: "Er machte seine ganzen Dribblings und die Leute dachten, er wisse gar nicht genau, was er da macht. Er war damals 19 oder 20 Jahre alt und ich konnte sehen, dass er immer besser wurde, je mehr er das machte." In einer Trainingseinheit habe Saha Ronaldos Übungen mitmachen wollen, aber er "konnte nicht mithalten".

Die Karrieren verliefen nach der gemeinsamen Zeit unterschiedlich: Während CR7 nach einem äußerst erfolgreichen Engagement bei Real Madrid nun für Juventus Turin Rekorde bricht, wechselte Saha zunächst zu Everton und anschließend zu Tottenham, ehe er nach den Stationen Sunderland und Lazio Rom seine Karriere beendete.