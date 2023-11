"Es brennt in ihm innerlich": Lothar Matthäus vermutet große Unzufriedenheit bei FC Bayerns Thomas Müller

Thomas Müller muss beim FC Bayern oft auf der Bank Platz nehmen. Das gefällt ihm überhaupt nicht, ist sich Lothar Matthäus sicher.

WAS IST PASSIERT? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht davon aus, dass Thomas Müller mit seinem Bankplatz beim FC Bayern München höchst unzufrieden ist. Zuletzt wurde der 34-Jährige beim Auswärtssieg in Köln nicht einmal eingewechselt.

WAS WURDE GESAGT? "Thomas bekommt seine Einsatzzeiten nicht. Ich glaube, das wurmt ihn am meisten, obwohl er sich das nach außen nicht anmerken lässt", sagte Matthäus bei Sky 90.

Er war sich sicher: "Es brennt innerlich in ihm." FCB-Trainer Tuchel hatte beim 1:0 am Freitag überhaupt nicht getauscht. "Es ist gar nicht gewechselt worden beim FC Bayern. Ich kann mich nicht erinnern, wann das zum letzten Mal der Fall war", sagte Matthäus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tatsächlich hatten die Münchner vor 13 Jahren letztmals keine ihrer Wechseloptionen genutzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Müller stand in dieser Saison in der Liga erst viermal in der Bayern-Startelf. In der Champions League durfte er in vier Partie noch gar nicht von Beginn an ran. In 14 Einsätzen kommt er wettbewerbsübergreifend auf zwei Tore und fünf Vorlagen.