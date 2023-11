FC Bayern München: Thomas Tuchel erklärt, warum Alphonso Davies und Thomas Müller in Köln auf der Bank sitzen

Thomas Tuchel hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Köln erklärt, warum Alphonso Davies und Thomas Müller nicht von Beginn an auflaufen.

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller und Alphonso Davies stehen beim Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Bundesliga beim 1. FC Köln nicht in der Startelf. Thomas Tuchel hat bei DAZN erklärt, warum das so ist.

WAS WURDE GESAGT? "Für Alphonso Davies kommt es zu früh, weil er Muskelprobleme hat und wir das Risiko nicht eingehen können bei seiner Spielweise", erklärte der FCB-Trainer mit Blick auf die explosive und temporeiche Spielweise des Kanadiers. Tuchel entschied sich für Mazraoui auf links. Außerdem erhielt Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug vor Müller.



"Köln ist sehr stark bei Standardsituationen und Choupo ist sehr gut im Verteidigen von Standardsituationen", analysierte der Coach. Außerdem erwarte er "ein sehr hohes Pressing" von Köln und dementsprechend werde man auch mit langen Bällen arbeiten müssen. Choupo-Moting könne diese gut festmachen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Davies spielte in der Länderspielpause zweimal für Kanada gegen Jamaika und erzielte am Mittwoch sogar ein Tor. Tuchel kritisierte zuletzt mehrfach die hohe Belastung seiner Spieler. Gegen den 1. FC Köln können die Bayern vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Getty Images

Getty Images