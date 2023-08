"Ich würde auf ihn gehen": Lothar Matthäus rät dem FC Bayern zu Transfer von spanischem Ex-Nationalspieler

Für den Ex-Bayern ist klar, welchen Spieler der FCB für die Torwartposition holen sollte.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern braucht einen neuen Torhüter, da der Wechsel von Yann Sommer zu Inter Mailand vor dem Abschluss steht - der Schweizer ist bereits in Mailand und absolviert am Montag seinen Medizincheck. Währenddessen steht das Comeback von Manuel Neuer weiter in den Sternen. Geht es nach Lothar Matthäus, kann es nur einen geben, der als Ersatz infrage kommt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich würde als FC Bayern auf de Gea gehen. Und an de Geas Stelle zu den Bayern", sagte Matthäus der Sport Bild über David de Gea, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer nicht verlängert wurde.

Matthäus appellierte sogar förmlich an den Spanier, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: "Hier darf es nicht um Geld gehen: Die Chance für ihn, bei einem europäischen Spitzenverein zu spielen, ist doch eine riesige, tolle Herausforderung. Ich weiß nicht, ob er zu einem anderen Verein dieser Kategorie wechseln könnte."

Matthäus fuhr fort: "Mit ihm hätten die Bayern einen Top-Mann als Neuer-Ersatz, der sogar dauerhaft Nummer 1 sein könnte, wenn Neuer - was wir alle nicht hoffen - nicht mehr zurückkommen sollte." Was auch noch für de Gea spreche: "De Gea ist im besten Torwartalter und hat seine Klasse bei Manchester United unter Beweis gestellt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Beim letzten Testspiel der Münchner am Montag gegen die AS Monaco wird derweil Sven Ulreich im Kasten stehen, der letzte verbliebene fitte Profi-Keeper im Kader.