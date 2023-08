Der FC Bayern lässt wohl zwei weitere Spieler ziehen. Einen zieht es nach Italien, einen in die Niederlande.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München wird offenbar zwei weitere Spieler los. Medienberichten zufolge stehen Malik Tillman und Yann Sommer vor einem Vereinswechsel.

Nach Sport1-Informationen wechselt Tillman zur PSV Eindhoven in die Niederlande. Von Spielerseite soll die Entscheidung bereits gefallen sein, nun müssen lediglich noch beide Vereine dem Deal zustimmen.

Im Gespräch ist eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht. Bei Eindhoven soll Tillman die Nachfolge von Xavi Simons antreten, welcher zu PSG wechselte.

Sommer steht hingegen vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Die Bild-Zeitung und Sport Bild berichten von einem Vollzug in den Verhandlungen. Sommer wechselt demnach für eine Ablösesumme von 6,75 Millionen Euro zu den Mailändern, wo er Nachfolger des zu Manchester United gewechselten André Onana wird.

Dem Bericht zufolge soll der Deal in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Inter macht dabei jedoch nicht von einer Klausel in Sommers Vertrag gebrauch, die es ihm erlaubt hätte, für eine Summe von sechs Millionen Euro zu wechseln, da diese lediglich gegriffen hätte, wenn Manuel Neuer im August drei Pflichtspiele absolviert hätte. Die Italiener müssen dementsprechend 750.000 Euro mehr an den FC Bayern zahlen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beide Spieler hatten in den Planungen von Bayern-Trainer Thomas Tuchel keine Rolle mehr gespielt. Tillman war schon in der vergangenen Saison an die Glasgow Rangers ausgeliehen, bei Sommer blieb der erhoffte Konkurrenzkampf mit Neuer um den Nummer-eins-Status aus.