Liverpools James Milner erklärt seinen Krückstock-Jubel gegen Cardiff: "Der war für van Dijk"

Die ständigen Kommentare seines Mitspielers wollte James Milner nicht auf sich sitzen lassen. Gegen Cardiff lieferte er nun eine kreative Antwort.

Liverpools Torschütze James Milner hat im Anschluss an die Partie gegen Abstiegskandidat Cardiff (2:0) am Sonntag verraten, warum er bei seinem Jubel einen alten Mann am Stock mimte.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Virgil (van Dijk, Anm. d. Red.) drückt mir wegen meines Alters immer eine Menge Sprüche, der hier war für ihn", lieferte der 33-Jährige im Anschluss die Erklärung.

Liverpool: Milner trifft vom Punkt zum 2:0-Endstand

In der 81. Minute hatte Milner einen Elfmeter verwandelt und damit die Führung durch Georginio Wijnaldum auf 2:0 erhöht.

Liverpool ist dadurch wieder Tabellenführer in der Premier League, muss am Mittwoch aber auf einen Ausrutscher von Verfolger im Stadtderby gegen United hoffen. Die Skyblues haben eine Partie weniger absolviert als die Elf von Trainer Jürgen Klopp und würden mit einem Sieg vorbeiziehen.