Liverpool will wohl auch Leverkusens Geschäftsführer - Rolfes bezieht Stellung

Nicht nur Xabi Alonso? Liverpool will wohl auch Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes - aber der erteilt eine Absage.

WAS IST PASSIERT? Simon Rolfes hat kein Interesse an einem Wechsel zum FC Liverpool. Das englische Portal Football Insider hatte zuvor berichtet, dass sich der Premier-League-Klub nicht nur mit Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen beschäftigt, sondern auch mit Geschäftsführer Rolfes.

WAS WURDE GESAGT? "Dass es aufgrund unserer aktuellen Erfolge viele Spekulationen um die Protagonisten von Bayer 04 gibt, gehört zum Geschäft. Das ändert aber nichts an meiner Ausrichtung", sagte Rolfes dem kicker. "Ich habe meinen Vertrag nicht ohne Grund erst im Herbst verlängert. Ich bin in dieser Konstellation absolut happy in Leverkusen." Der 42-Jährige trat seinen Posten 2022 an und ist noch bis 2028 gebunden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool muss sich im Zuge des im Sommer bevorstehenden Abgangs des langjährigen Erfolgstrainers Jürgen Klopp neu aufstellen. Alonso, einst selbst als Spieler für die Reds aktiv, gilt als Wunschkandidat für den Trainerposten. Er wird aber auch beim FC Bayern München als möglicher Nachfolger des wackelnden Thomas Tuchel gehandelt. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026.

Leverkusen führt die Bundesliga-Tabelle aktuell acht Punkte vor dem FC Bayern an. Außerdem ist die Werkself auch noch im DFB-Pokal (Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf) und in der Europa League vertreten.

