Premier League: Liverpool-Boss "verleiht" Ordner an Supermärkte

Peter Moore, Vorstandschef von Champions-League-Sieger , "verleiht" die Stadionordner des englischen Top-Klubs an lokale Supermärkte. Wer einen der Mitarbeiter des Klubs engagieren wolle, möge sich per Direktmitteilung an ihn wenden, schrieb der Funktionär beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Die "Stewards" könnten helfen, dem großen Andrang in den Läden angesichts der Corona-Pandemie Herr zu werden, meinte der Boss von Teammanager Jürgen Klopp: "Sie sind wahrhaftig die Besten in diesem Business und wären hoch erfreut, wenn sie helfen könnten."

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2