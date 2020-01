Liverpool-Trainer Klopp unter Beschuss wegen Pokal-Entscheidung: "Eine Schande"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist für seine Entscheidung, im Wiederholungsspiel des FA-Cups gegen Shrewsbury nicht mit seiner besten Mannschaft anzutreten, von Accrington Stanleys Klub-Chef Andy Holt scharf kritisiert worden. "Er ist eine Schande", twitterte Holt, Besitzer des Drittligisten.

Jurgen @LFC, you’re embarrassing yourself.



Your tarnishing your reputation.



Rethink where you go from here.



You’re killing @EmiratesFACup



There’s calls to kill @Carabao_Cup



You’re killing us.