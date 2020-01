Afrikas Fußballer des Jahres Sadio Mane verpasst eigene Party im Senegal

Nachdem Sadio Mane zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt wurde, sollte er zu einer Party im Senegal erscheinen. Diese verpasste er allerdings.

Liverpool-Star Sadio Mane hat seine eigene Party im anlässlich seines Erfolgs als Afrikas Fußballer des Jahres aufgrund von Reiseproblemen verpasst. Wie Sky Sports berichtet, hatte das Flugzeug, das Mane nutzen wollte, keine Erlaubnis erhalten, über Tunesien zu fliegen.

Die Feierlichkeiten in seinem Heimatland wurden folglich abgesagt.

Sadio Mane zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt

Mane will das Event aber auf jeden Fall nachholen. "Ich werde so bald es geht in den Senegal zurückkehren, weil es etwas Besonderes für mich ist", erklärte der Angreifer der Reds. Er würde nie vergessen, "was die Leute für mich getan haben".

Der Nationalspieler setzte sich am Dienstag bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres gegen seinen Teamkollege Mohamed Salah sowie Riyad Mahrez von Manchester City durch.