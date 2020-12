Liverpool-Trainer Klopp schreibt Kapitän Jordan Henderson emotionalen Brief: "Mit Liebe, Klopp"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seinem Kapitän Jordan Henderson einen emotionalen Brief geschrieben, den er im Rahmen der BBC Awards am Sonntag vortrug.

Anlass war die Wahl von Henderson auf Platz zwei bei den Sportpersönlichkeiten des Jahres in Großbritannien hinter Lewis Hamilton (Formel 1).

Klopp selbst wurde wie schon bei der FIFA-Gala "The Best" als bester Trainer geehrt. Die Reds, die 2020 erstmals nach 30 Jahren wieder die englische Meisterschaft gewannen, wurden als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet.

