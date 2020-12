Jürgen Klopp ist Welttrainer des Jahres

Mit dem FC Liverpool holte Jürgen Klopp nach langer Zeit wieder den Meistertitel. Für seine Arbeit wurde er nun mit einem großen Titel ausgezeichnet.

Jürgen Klopp vom ist Welttrainer des Jahres 2020. Der Übungsleiter der Reds bekam den "The Best"-Award vom Fußballverband FIFA für seine Erfolge der abgelaufenen Monate überreicht.

Klopp setzte sich bei der Abstimmung gegen die beiden anderen Finalisten Hansi Flick (Bayern München) und Marcelo Bielsa ( ) durch.

Klopp holt nach 30 Jahren Meistertitel nach Liverpool

Mit dem FC Liverpool sicherte sich Klopp nach 30 Jahren des Wartens den englischen Meistertitel in der Saison 2019/20. Bereits in der vorhergehenden Saison hatte er mit dem Team den Titel in der gewonnen und war ebenfalls als Welttrainer ausgezeichnet worden.

Die Stimmen beim "The Best"-Award stammen zu je einem Viertel von den Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften, aus einem Online-Fan-Voting und von mehr als 200 Medienvertretern.