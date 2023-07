Liverpools Darwin Núñez wird in der neuen Premier-League-Saison das Trikot mit der Nummer 9 von Roberto Firmino übernehmen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool hat bestätigt, dass Darwin Núñez zur neuen Premier-League-Saison von der Nummer 27 auf die Nummer 9 wechseln wird. Der Stürmer übernimmt die Nummer, die nach RobertoFirminos Abgang zum saudischen Klub Al-Ahli frei war.

Liverpool bestätigte außerdem, dass der Stürmer den Fans, die bereits sein neues Trikot mit der Nummer 27 gekauft haben, das Geld zurückzahlen wird.

WAS WURDE GESAGT? "Darwin Núñez wird in der Saison 2023/24 das Trikot mit der Nummer 9 für Liverpool tragen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. "Der Stürmer hat sich dafür entschieden, die Nummer zu übernehmen, die nach dem Abgang von Roberto Firmino nach dem Auslaufen seines Vertrags in diesem Sommer frei geworden ist."

"Fans, die bereits neue Heim- und Auswärtstrikots für die Saison 2023/24 mit dem Namen 'Darwin' und der Nummer 27 gekauft haben, werden von Núñez persönlich entschädigt, indem er das Trikot gegen ein neues Trikot mit der Nummer 'Darwin 9' austauscht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Núñez wird der jüngste Spieler sein, der das berühmte Trikot mit der Nummer 9 in Anfield tragen wird. Das Shirt wurde zuvor von Vereinslegenden wie Ian Rush, Robbie Fowler und Fernando Torres getragen.

WIE GEHT ES WEITER? Liverpool wird seine Premier-League-Saison 2023/24 am 13. August an der Stamford Bridge gegen Chelsea eröffnen.