Lionel Messi über seine Zukunft: "Der FC Barcelona ist mein Zuhause"

Lionel Messi könnte den FC Barcelona kommendes Jahr ablösefrei verlassen, doch ob der Argentinier das auch tut, bleibt offen. Barca ist seine Heimat.

Lionel Messi vom hat sich im ausführlichen Interview mit der katalanischen Zeitung Sport zu seinen Zukunftsplänen geäußert. "Ich kann nichts bestätigen, weil mein Vertrag bestimmte Klauseln enthält. Was ich sagen kann, ist, dass ich so lange wie möglich hierbleiben will. Der FC Barcelona ist mein Zuhause, das habe ich schon immer gesagt", so der argentinische Ausnahmespieler.

Demnach seien seine Fitness und der Fakt, ein Schlüsselspieler im Kader des amtierenden spanischen Meisters zu sein, enorm relevante Faktoren für Messi, um in Barcelona irgendwann seine Schuhe an den Nagel hängen zu können.

Messi hofft auf Titel mit Barca: "Will hier weiter etwas gewinnen"

Zudem sind vor allem Titel ein essenzielles Kriterium für La Pulga, wenn es um die Wahl seines Arbeitgebers geht: "Ich will hier weiter etwas gewinnen und nirgends anders hingehen, aber um Titel zu spielen, ist die Voraussetzung. Geld und irgendwelche Klauseln spielen für mich keine so große Rolle, vielmehr motivieren mich andere Dinge, beispielsweise die Siegermentalität im Team zu haben."

Zuletzt hieß es, der FC Barcelona habe seinem Superstar einen neuen Vertrag angeboten, der keine Laufzeit besitzt. Dies bestätigte auch Barca-Boss Josep Maria Bartomeu.

Messi selbst wird den Katalanen sportlich noch etwas fehlen. Eine Wadenverletzung könnte ihm auch kommende Woche das Gastspiel bei Borussia Dortmund in der Champions League kosten.