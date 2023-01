Lionel Messis Trikot im Museum des FC Bayern? Diese besondere Geschichte um Gerd Müller steckt dahinter

Im Vereinsmuseum des FC Bayern München findet sich ein ganz besonderes Ausstellungsstück: ein Barça-Trikot von Lionel Messi. Das steckt dahinter.

Wer sich die Zeit nimmt und durch das Vereinsmuseum des FC Bayern schlendert, der kann in eine lange und erfolgreiche Historie eintauchen. Unzählige Exponate im Herzen der Allianz Arena zeugen von Titeln und Triumphen, aber auch von schwierigeren Momenten. Mittendrin zwischen Pokalen und anderen Ausstellungsstücken findet sich ein besonderes Trikot, das sich auf den ersten Blick versehentlich unter die anderen verirrt hat. Es ist jenes Trikot, das Lionel Messi einst vor gut zehn Jahren beim FC Barcelona trug. Aber wieso wird es im Museum der Bayern ausgestellt?

Ein Rückblick: Im Kalenderjahr 2012 dominierte Lionel Messi den Weltfußball. Wenngleich in jenem Jahr der Triumph in der Champions League ausblieb, so legte Messi individuelle Zahlen auf, die selbst für seine Verhältnisse unvorstellbar waren. Von Jahresbeginn 2012 bis zum Ende schoss er unglaubliche 91 Pflichtspieltore - ein Rekord, der bis heute Bestand hat und bei dem es unwahrscheinlich wirkt, dass er noch einmal überboten wird. Messi knöpfte die Bestmarke damals einer Legende des FC Bayern ab: Gerd Müller hatte im Kalenderjahr 1972 85 Tore erzielt.

Und Messi wusste ganz genau, was ihm damit gelang. Anfang 2013 erhielt Müller Post aus Spanien. In dem Paket befand sich besagtes Trikot von Messi mit der Nummer '10', auf dem eine persönliche Widmung des Argentiniers zu lesen war. "Für Gerd Müller, meinen Respekt und Bewunderung, eine Umarmung", hatte Messi auf dem Trikot verewigt.

Gerd Müller würdigte Lionel Messi: "Ein Gigant"

Der damalige Barça-Präsident Sandro Rosell schrieb zudem einen persönlichen Brief an Bayerns Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, in dem er betonte, dass Müllers Rekord "eine zusätzliche Motivation für Messi" gewesen sei und "die Liebe und Anerkennung, die unser Klub für den FC Bayern und seine Fans hegt, durch die Verbindung dieser beiden großartigen Spieler, die neue Maßstäbe gesetzt haben, noch einmal demonstriert wurde".

Müller zeigte sich ergriffen ob der Würdigung und gab das Kompliment an Messi, der wenige Tage zuvor zum vierten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden war, umgehend zurück. "Wenn einer annähernd 100 Tore in einem Jahr schießt, kann es keine zwei Meinungen über den Weltfußballer geben. Er ist ein unglaublicher Spieler, ein Gigant und dabei ein so sympathischer und eher zurückhaltender Profi", sagte der inzwischen verstorbene frühere Weltklasse-Stürmer.

Wenige Wochen später traf Müller dann die Entscheidung, das Trikot nicht zu behalten, sondern es "seinem" FC Bayern für das Vereinsmuseum zu überlassen. Im März 2013 wurde es bei einer feierlichen Zeremonie in die heiligen Hallen des Rekordmeisters eingeführt. Fans können das Trikot inmitten der "Hall of Fame" der 16 größten Bayern-Spieler aller Zeiten in der Vitrine der persönlichen Auszeichnungen von Gerd Müller bewundern. "Es ist eine große Ehre, dass Messi mir dieses Trikot gewidmet hat. Ich bin nicht traurig, dass nun er den Rekord hält – im Gegenteil. Ich freue mich für ihn und bewundere ihn", sagte Müller damals.

Messi sollte danach noch viele weitere Titel und Auszeichnungen sammeln, insgesamt gewann er den Ballon d'Or bislang siebenmal - und Nummer acht könnte nach dem WM-Titel mit Argentinien vielleicht bald folgen. Dieser würde dann aber wohl eher nicht den Weg ins Bayern-Museum finden.