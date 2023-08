Lionel Messi "schwitzt reines Parfüm"! Nashvilles Dax McCarty begeistert nach Trikottausch mit dem Star von Inter Miami

Titel verloren, Trikot eines Superstars bekommen: Dax McCarthy sicherte sich das Shirt Lionel Messis.

WAS IST PASSIERT? Dax McCarthy hat über seinen Trikottausch mit Inter Miamis Superstar Lionel Messi nach dem Finale des Leagues Cup am Samstag gewitzelt. Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler ergatterte nach dem Schlusspfiff Messis Shirt und schrieb später bei Twitter, der Argentinier schwitze "reines Parfüm".

WAS IST DER HINTERGRUND? McCarthy hatte mit Nashville SC das Endspiel gegen Miami im Elfmeterschießen verloren. Inter behielt mit 10:9 die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit hatte es, auch dank eines Traumtors von Messi, 1:1 gestanden.

WIE GEHT ES WEITER? Für McCarthy und seine Nashville-Kameraden geht es am 27. August mit dem MLS-Spiel gegen Atlanta United weiter. Inter Miami trifft derweil am 24. August im U.S. Open Cup auf Cincinnati.