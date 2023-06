Lionel Messi gibt sein Schauspieldebüt in der TV-Serie "Los Protectores" - und erntet Lob von anderen Schauspielern

Dem Argentinier wurde die Ehre zuteil, in einer Fernsehserie mitspielen zu dürfen. Er "überraschte" die anderen Schauspieler mit seiner Leistung.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat sein Schauspieldebüt gegeben. Der 36-Jährige durfte eine Gastrolle in der in seinem Heimatland Argentinien beliebten Fernsehsendung "Los Protectores" übernehmen.

In der Erfolgsserie, die auf Star+ ausgestrahlt wird, geht es um drei Fußballagenten, die sich zusammentun, um ihre Karrieren zu retten und den Bankrott zu verhindern. Am Sonntagabend trat der Argentinier in der ersten Folge der zweiten Staffel auf, in der die Agenten Messi in Paris besuchen und ihm ein Projekt zur Unterstützung von Jugendspielern vorschlagen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zunächst ist Messi interessiert, doch dann beginnen die Gäste, ihn mit Anfragen nach Fotos zu belästigen. Ein Agent schlägt daraufhin einen anderen Geschäftsplan vor, aber der künftige Spieler von Inter Miami lässt sich davon nicht beeindrucken.

WAS WURDE GESAGT? Hinterher gab es Lob für die schauspielerischen Fähigkeiten von Messi. Andrés Parra, der einen der Agenten in Los Protectores spielt, sagte laut Sport Bible: "Er hat uns wirklich alle überrascht, nicht nur menschlich, sondern auch schauspielerisch."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago

Imago

WIE GEHT ES WEITER? Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft zum Ende des Monats aus. Ab dem 1. Juli ist er dann offiziell Spieler von Inter Miami.

Sein Debüt für den MLS-Klub wird der mehrfache Weltfußballer am 21. Juli gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul geben.