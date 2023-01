Nächster Mega-Transfer nach Cristiano Ronaldo? Lionel Messi im Fokus der Saudi-Klubs

Cristiano Ronaldo entschied sich überraschend für einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Als nächstes soll sein Dauerrivale gelockt werden.

WAS IST PASSIERT? Die Klubs aus der Saudi Pro League aus Saudi-Arabien werden sich offenbar nach Cristiano Ronaldo auch um Lionel Messi bemühen, wenn der Vertrag des Argentiniers bei PSG ausläuft. Das berichtet ESPN. Erste Schritte in diese Richtung seien bereits unternommen und das grundsätzliche Interesse bei Messi hinterlegt worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cristiano Ronaldo wechselte zu Jahresbeginn zum saudischen Klub Al-Nassr und kassiert dort angeblich 200 Millionen Euro pro Jahr. Ein ähnlich hohes Gehalt soll nun auch dem Bericht zufolge Messi nach Saudi-Arabien locken.

Der Vertrag des 35-Jährigen bei PSG läuft im Sommer aus, wobei es eine Option auf eine Verlängerung um ein Jahr gibt. Doch ganz egal, wann das Arbeitspapier ausläuft: Die saudischen Klubs werden sich dem Bericht zufolge um ihn bemühen - und können dabei auch mit Unterstützung durch die eigene Liga rechnen.

Die Saudi Pro League plane grundsätzliche eine Erhöhung der Ausländerbeschränkung von sieben auf acht Spieler, um mehr bekannte Kicker in das Land zu locken.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach einer unterdurchschnittlichen Debütsaison bei PSG glänzt Messi in der aktuellen Spielzeit wieder wie gewohnt: In 15 Ligue-1-Spielen kommt er für den Tabellenführer auf acht Tore und zehn Assists. In der Champions League steht der Weltmeister nach fünf Duellen bei vier Toren und vier Assists.