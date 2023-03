Fans drehen durch! Lionel Messi löst bei einem Restaurantbesuch in Buenos Aires Tumulte aus

Lionel Messi wollte mit seiner Familie in der Nähe von Buenos Aires essen gehen. Aus einem gemütlichen Abend wurde aber nichts.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat bei einem Restaurantbesuch in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires Tumulte ausgelöst. Mehrere Dutzend Fans empfingen den Starstürmer von Paris Saint-Germain, der aktuell wegen der Länderspielpause in seiner Heimat weilt.

Das ging so weit, dass der Kapitän der Albiceleste Mühe hatte, das Lokal Don Julio zu verlassen. Zu viele Fans wollten ein Selfie mit Messi und blockierten den Ausgang komplett. Schließlich musste die Polizei den Weltfußballer aus dem Restaurant eskortieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während es in Frankreich nach dem PSG-Aus in der Champions League Kritik an Messi gibt, ist sein Heldenstatus in Argentinien nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar ungebrochen.

Getty

Die Popularität geht offensichtlich so weit, dass der 35-Jährige nicht in die Öffentlichkeit gehen kann, ohne enorme Menschenaufläufe auszulösen.

DIE VIDEOS ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? In den beiden ersten Testpartien seit der erfolgreichen WM-Endrunde im Dezember stehen für die Albiceleste in dieser Länderspielpause Freundschaftskicks gegen Panama (21. März) und Curacao (24. März) auf dem Programm.