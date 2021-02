FC Barcelona: Lionel Messi stellt Rekord von Real-Legende ein

Lionel Messi ist es längst gewohnt, immer wieder neue Meilensteine zu erreichen. Nun hat er in einem Aspekt mit einer Real-Legende gleichgezogen.

Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona hat mit seinem Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain am Dienstagabend einen Rekord von Real Madrids legendärem Torjäger Raul eingestellt.

Messi hat nun in 17 aufeinanderfolgenden Jahren (2005 bis 2021) mindestens einmal in der Champions League getroffen. Raul, der für Real und Schalke insgesamt 71 Tore in der Königsklasse erzielte, war das von 1995 bis 2011 geglückt.

Lionel Messi steht nun bei 119 Toren in der Champions League

Messi hat nun insgesamt 119 Tore in der Champions League erzielt. Der 33-jährige Argentinier hat den Wettbwerb bis dato viermal gewonnen (2006, 2009, 2011 und 2015) und will das in dieser Saison ein fünftes Mal schaffen.

17 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored in the @ChampionsLeague for the 17th consecutive year (2005-2021), equaling Raúl González’s 🇪🇸 record (1995-2011). Infallible. pic.twitter.com/pXEhIq7Tcr — OptaJose (@OptaJose) February 16, 2021

Raul, der seine aktive Karriere im November 2015 beendete, setzte sich mit Real dreimal die Krone Europas auf (1998, 2000 und 2002). Mittlerweile arbeitet der 43-jährige Spanier als Trainer der B-Mannschaft von Real.