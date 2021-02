Champions League live: FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) jetzt im LIVE-TICKER - 1:3

Im Achtelfinale der UEFA Champions League heißt es heute FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain). Goal begleitet das Hinspiel im LIVE-TICKER.

Der FC Barcelona spielt in der UEFA Champions League gegen PSG (Paris Saint-Germain) - das Hinspiel im Achtelfinale steht auf dem Plan. Um 21 Uhr ertönt im Camp Nou der Anpfiff.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER hier verfolgen oder aber im TV oder LIVE-STREAM Live-Bilder sehen - hier erfahrt Ihr alle Details.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) 2. Halbzeit - 1:3 (1:1) Tore 1:0 Messi (27.), 1:1 Mbappe (32.), 1:2 Mbappe (65.), 1:3 Kean (69.) Aufstellung Barca Ter Stegen - Dest (ab 71. Mingueza), Pique (ab 78. Puig), Lenglet, Alba - Busquets (ab 78. Pjanic), de Jong, Pedri (ab 78. Trincao) - Dembele, Messi, Griezmann Aufstellung PSG Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye (ab 46. Herrera) - Verratti (ab 73. Draxler) - Kean, Icardi, Mbappe Gelbe Karten Gueye (20.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

76. | Seit langem nochmal ein ernst zu nehmender Abschluss von PSG. Dembele setzt sich durch und schießt aus spitzem Winkel, verfehlt den Kasten von Navas aber deutlich.

75. | Wie reagiert Barca jetzt? 1:3 wäre nah dran am katastrophalen Ergebnis, drei Gegentore im Heimspiel sind in einer K.o.-Runde eine große Hypothek. Da sollte jetzt bestenfalls mindestens das zweite eigene Tor schon noch her. Gleichzeitig darf keine Kinteranfälligkeit entstehen. Ein schwieriger Spagat.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: WECHSEL

73. | Bei PSG kommt Draxler zum Einsatz, er ersetzt positionsgetreu Verratti im zentralen Mittelfeld.

71. | Dest war auf seiner Seite gegen den unhaltbaren Mbappe völlig überfordert. Ob es Mingueza besser gelingt, Paris' Topstar zu stoppen?

TOOOR! FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) 1:3 | Torschütze: Kean

70. | Toooooor! FC Barcelona - PARIS ST.- GERMAIN 1:3. Wie war das mit vermeidbaren Gegentoren? Hier gleich das nächster aus dieser Schublade. Pedri mit dem Foul an Kimpembe im linken Halbfeld. Paredes flankt den Standard an den zweiten Pfosten, wo Kean freisteht und seinen Aufsetzer aus sechs Metern mit dem Kopf am chancenlosen ter Stegen vorbeibringt.

69. | Ter Stegen hölt sein Team im Spiel. Der groß aufspielende Mbappe wird links auf die Reise geschickt, geht spielerisch leicht an Dest vorbei und scheitert aus spitzem Winkel an einer Fußabwehr des Nationalkeepers.

68. | Da stimmte bei Barca auf der linken Abwehrseite überaupt nichts. Griezmann und Alba standen da beide auf einer Stelle, aber keiner hatte Florenzi im Blick, der den freien Raum anlief. Das war ein sehr vermeidbares Gegentor.

TOOOR! FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) 1:2 | Torschütze: Mbappe

65. | Toooooor! FC Barcelona - PARIS ST.- GERMAIN 1:2. Ein simpler Spielzug bringt PSG die Führung. Paredes mit dem Ball aus dem Mittelkreis auf die rechte Seite zum freien Florenzi, ter Stegen könnte raus, bleibt aber im Tor. Florenzi legt quer, ter Stegen fliegt rein, verpasst die Kugel aber. Dahinter wehrt Pique unglücklich in die Mitte ab und der Ball fällt Mbappe vor die Füße, der aus sieben Metern ins leere Tor trifft.

62. | Barca hat es geschafft, den Druck, den PSG nach Wiederbeginn ausübte, rauszunehmen. Und schiebt seinerseits das Spiel nach vorne, spielt sich jetzt rund um den Strafraum im hohen Tempo den Ball hin und her, auf der Suche nach der entscheidenden Lücke. Solche Sequenzen sollte PSG eigentlich vermeiden. Zunächst kommt aber nicht mehr als ein harmloser Fernschuss von Dembele bei rum, der sichere Beute für Navas ist.

Bild: Getty Images

59. | Doch der Argentinier vergibt. Er streift PSGs Mauer und der Ball senkt sich aufs Tordach von Navas. Das ist ungewohnt. Bei der folgenden Ecke verpasst Griezmann am zweiten Pfosten, wenn nicht, hätte es Stürmerfoul gegeben.

58. | Aufgepasst, Ohren gespitzt, eine exzellente Freistoßposition für Barca, weil Kurzawa Messi unglücklich ins Gesicht langt. Der Ball liegt leicht rechts versetzt gut 20 Meter vor dem Tor. Die perfekte Position für Messi.

55. | Toller Pass vom jungen Pedri von der linken Seite in die Tiefe zwischen die Abwehrlinien auf de Jong. Der will den Ball in den Strafraum zu Griezmann lupfen, das haut nur knapp nicht hin. Auf der anderen Seite versucht es Herrera seinereits mit dem Lupfer in den Lauf von Mbappe, der gerät einen Hauch zu weit.

53. | Spätestens mit den zwei Szenen hat sich PSG ein Übergewicht an Torchancen erspielt. Wodurch sich Barca glücklich schätzen kann, dass es noch remis steht. Überhaupt ist PSG die bessere Mannschaft, hat mehr Tiefe und Tempo im Spiel. Und einen Mbappe in Spiellaune. Was für Messi noch nicht in Gänze gilt.

50. | Mbappe dreht auf. Im Mittelfeld entwischt er Lenglet, selbst die Textilprobe kann ihn nicht stoppen. Der Vorteil läuft, der Pass geht tief zu Icardi, der legt mit der Hacke elegant noch eine Station weiter zu Kean, dessen abgefälschten Schuss von halbrechts entschärft ter Stegen großartig.

48. | Und gleich wieder Richtung Tor. Kean spielt von halbrechts nach halblinks zu Mbappe, der ist von mehreren Gegenspielern umgeben, kann sich aber trotzdem den Meter Platz verschaffen, um mit der Innenseite zu schießen. Knapp am Tor vorbei.

46. | Es geht weiter.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: WECHSEL

46. | Gueye war kurz vor dem Halbzeitpfiff dem Platzverweis nahe und hat sich damit für den zweiten Durchgang selbst quasi disqualifiziert. Porchettino geht kein Risiko ein und ersetzt ihn durch Herrera.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: 2. HALBZEIT läuft

Halbzeit | 26 Minuten lang sahen wir ein Ballgeschiebe auf technisch und taktisch hohem Niveau, dann nahm die Partie endlich Fahrt auf und erfüllte die Versprechungen vollends. Messi traf souverän vom Punkt, Dembele ließ das 2:0 liegen, Mbappe bestrafte das mit einem Tor der Extraklasse zum Ausgleich. Und danach wurde auf beiden Seiten munter attackiert und abgeschlossen. Das 1:1 ist leistungsgerecht und verspricht viel Spannung für den zweiten Durchgang.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: HALBZEIT

45. | Aber was heißt nur. Der Eckball wird zur Top-Chance für Icardi. Die Laufwege passen, Verratti schlägt den Ball scharf an den ersten Pfosten. Dort setzt sich Icardi klasse durch und köpft wuchtig nur knapp am Tor vorbei. Ter Stegen blieb regungslos.

44. | Krasser Querschläger von ter Stegen. Der Rückpass von Busquets war schon wild, galt eigentlich Pique, der lässt durch. Und im Fünfe schlgt ter Stegen die Kurze, hat Glück, dass sich der Ball ins Toraus senkst. So gibt es nur einen Eckball.

42. | Haarig, was Gueye da im Mittelfeld macht. Der einzige gelbverwarnte Spieler auf dem Feld kommt gegen Busquets zu spät und zieht durch. Kein überhartes Foul, aber dafür hat es schon mal Gelb gegeben. Kuipers lässt Milde walten.

40. | Nächster Eckball für PSG, den zieht Verratti gefährlich aufs kurze Eck, schwierig für ter Stegen, gemeinsam klärt Barca aber zur erneuten Ecke. Die wird diesmal kurz ausgeführt, die Variante geht aber schief.

38. | Schnell wieder rüber. Florenzi spielt von der rechten Außenbahn zu Kean, der geht mit der Ballannahme halbrechts vor dem Tor in den Strafraum und zieht sofort wuchtig ab. Ter Stegen ist im kurzen Eck zur Stelle und wehrt erneut erfolgreich zur Ecke ab.

37. | Meine Güte, jetzt geht das aber hin und her. Der folgende Eckball von PSG wird zur Retourkutsche. Barca wehrt ab, vom eigenen Strafraum schickt Messi Griezmann auf die Reise. Der startet an der Mittellinie, schafft es ohne Gegenspieler bis zur Strafraumkante. Und schießt von dort nur knapp rechts vorbei.

35. | Das Spiel nimmt richtig Fahrt auf. Langer Ball auf Mbappe auf die linke Seite, der sich von Dest nicht in die Bredouille bringen lässt, nochmal abdreht und von der Grundlinie zu Kurzawa zurücklegt. Der schießt von halblinks im Strafraum flach Richtung langes Eck, ter Stegen macht sich lang und kratzt den großartig um den Pfosten.

TOOOR! FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) 1:1 | Torschütze: Mbappe

32. | Toooor! FC Barcelona - Paris St.-Germain 1:1. Wunderbares Tor für PSG! Marquinhos mit dem langen Seitenwechsel auf die linke Seite zu Kurzawa, der mit dem ersten Kontakt in den Rückraum des Sechzehners gibt, wo Verratti, ebenso mit dem ersten Kontakt, zentral auf Mbappe weiterleitet. Der kontrolliert die Kugel perfekt, geht mit einer Bewegung an Lenglet vorbei und schließt aus sechs Metern entschlossen ab.

31. | Gute Flanke von Florenzi vom rechten Strafraumeck Richtung kurzer Pfosten, wo es Mbappe artistisch mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke probiert. Pique steht eng hinter dem Mann und blockt ab.

Bild: Getty Images

29. | Nur eine Minute später hat Dembele den Hochkaräter auf dem Schlappen. Kurzawa stolpert verhängnisvoll, so öffnet sich rechts am Strafraum überraschend die Tür für Messi, der kurz querlegt zu Dembele, der kurz hinter der Strafraumgrenze aber nur ein Schüsschen zustande bringt. Der muss eigentlich rein. Und dann ist das hier auf einmal eine klare Sache.

TOOOR! FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) 1:0 | Torschütze: Messi

27. | Toooooor! FC BARCELONA - Paris St.-Germain 1:0. Messi erklärt die Angelegenheit zur Chefsache und schweißt das Spielgerät mit voller Überzeugung in den rechten Winkel. Nicht den Hauch einer Chance für Navas, obwohl er im richtigen Eck unterwegs ist.

26. | Elfmeter für Barcelona! De Jong läuft in den Strafraum ein und will einen weiten Flugball von Messi erlaufen. Kurzawa rennt ihm in die Hacken und bringt ihn zu Fall. Der VAR schaut kurz drauf, bestätigt dann aber den Kontakt, die Entscheidung steht.

24. | Beiden Teams ist anzusehen, dass das ganz große Risiko noch gemieden werden soll. Typisch für ein Hinspiel in der K.o.-Runde ist die Null hinten erstmal wichtiger als vorne. So neutralisieren sich beide Teams und die hohen Erwartungen an ein unterhaltsames Duell bleiben erstmal unerfüllt.

22. | Gutes Dribbling von Mbappe auf der linken Seite, wo er die Aufmerksamkeit von zwei Gegenspielern auf sich zieht. Dann müsste in der Mitte doch eigentlich Platz sein. Ist es aber nicht. Die Hereingabe auf den kurzen Pfosten kann Barca klären.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: GELBE KARTE

20. | Pedri entwischt im Mittelfeld Gueye, der zum taktischen Foul greift und sich die erste Gelbe Karte der Partie abholt. Den folgenden Freistoß bringt Messi aus dem linken Halbfeld in die Mitte, wo PSG nach mehrmalig geblockten Fernschüssen klären kann.

19. | Icardi trifft frei vor ter Stegen den Ball nicht richtig und vergibt recht kläglich. Aber stand er da nicht ohnehin im Abseits bei Mbappes Pass, der nach Barcas Ballverlust schnell umschalten konnte? Die Fahne blieb jedenfalls unten, das wäre aber mindestens VAR-Stoff gewesen.

17. | Kurzawa zieht im Zweikampf mit de Jong an der linken Außenbahn fies nach und tritt den Niederländer um. Das sorgt für den ersten kleinen Auflauf vor Schiedsrichter Kuipers, der sich Kurzawa schnappt und es bei einer Ermahnung belässt. Die Aufregung legt sich dann auch wieder recht schnell.

14. | Jetzt wird es das erste Mal gefährlich. Messi findet aus dem Mittelfeld Pedri zwischen den Linien, der kann aufziehen und zu Griezmann in den Strafraum durchstecken. Griezmann kommt halblinks vor dem Tor unter Bedrängnis zum Abschluss, scheitert aber an einer guten Parade von Navas.

13. | Kean dringt halbrechts mal in den Strafraum ein, wird aber von de Jong souverän abgekocht. Die folgende erste Ecke der Partie köpft Griezmann problemlos am ersten Pfosten raus. Alles noch etwas trist.

11. | Das spielerische Niveau ist hoch und entspricht den Erwartungen, das Tempo darf allerdings noch etwas zunehmen. Weder Messi oder Dembele auf Barcas Seiten, noch Mbappe bei PSG konnten bislang den Turbo einlegen. Viel Mittelfeld, wenig Tornähe.

8. | Auf der anderen Seite versucht es Dembele erstmals, zieht nach innen auf, schießt mit der Innenseite, wird aber geblockt. Danach rauschen Gueye und Lenglet ineinander, weil Kean unglücklich fällt, winkt Schiri Kuipers vorsichtshalber direkt die Betreuer her. Kean kann aber kurz darauf weitermachen.

7. | Dass der erste Torschuss dann auch von PSG abgegeben wird, ist folgerichtig. Icardi setzt sich auf der linken Seite mit einem Tunnel gegen de Jong durch und gibt in die Mitte zu Kean, der es aus gut 25 Metern versucht. Der Ball geht recht deutlich rechts vorbei.

5. | Etwas überraschend übernimmt PSG in den ersten Momenten die Initiative, kontrolliert Ball und Spielfeld. Barca steht mit zwei Viererketten tief, PSG schiebt alle Spieler in Barcas Hälfte.

3. | Seit 2012/13 sind nur Borussia Dortmund und Real Madrid in der CL öfter aufeinander getroffen (10) als Barcelona und PSG (8). In diesen acht Spielen fielen 32 Tore, also im Schnitt vier pro Spiel. Wir freuen uns, sollte dieser Schnitt gehalten werden.

1. | Alles steht bereit, Schiedsrichter Kuipers hat angepfiffen, das CL-Achtelfinale ist im Gange.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Bei PSG werden heute di Maria und Neymar schmerzlich vermisst, vor allem auf die erstmalige Rückkehr von Neymar ins Camp Nou hatte man sich eigentlich gefreut, doch Adduktorenbeschwerden bremsen ihn aus. Das letzte Spiel wurde mit 2:1 gegen Nizza gewonnen, damals noch mit den beiden deutschen Nationalspielern Kehrer und Draxler in der Startelf. Sie weichen heute für Florenzi und Verratti. Für Strümer Icardi ist es das erste CL-Spiel in dieser Saison, er hatte alle Gruppenspiele verletzt verpasst.

vor Beginn | Bei PSG werden heute di Maria und Neymar schmerzlich vermisst, vor allem auf die erstmalige Rückkehr von Neymar ins Camp Nou hatte man sich eigentlich gefreut, doch Adduktorenbeschwerden bremsen ihn aus. Das letzte Spiel wurde mit 2:1 gegen Nizza gewonnen, damals noch mit den beiden deutschen Nationalspielern Kehrer und Draxler in der Startelf. Sie weichen heute für Florenzi und Verratti. Für Strümer Icardi ist es das erste CL-Spiel in dieser Saison, er hatte alle Gruppenspiele verletzt verpasst.

vor Beginn | Im Vergleich zu jenem 5:1-Sieg nimmt Trainer Koeman heute fünf Veränderungen in seiner Startelf vor. Pique kehrt nach Kreuzbandriss zurück und macht sein erstes Spiel seit 21.11.2020. Zudem rücken Dest, Alba, Pedri und Dembele in die erste Elf. Mingueza, Firpo, Puig, Moriba und Trincao weichen.

vor Beginn | Aber auch Barcelona hat sich in einer äußerst komplizierten Saison gefangen und kommt mit Rückenwind. Elf Siege gab es in den letzten 13 Spielen bei zwei Niederlagen. Vor allem das 5:1 am vergangenen Spieltag gegen Deportivo Alaves lässt hoffen und hatte etwas vom Barca zu seinen glänzenden Zeiten: enormer Spielwitz, Torhunger und ein Messi in Gala-Form.

vor Beginn | Da kommt es gut, dass PSG heute formstark ins große Duell geht. Seit der Entlassung von Tuchel und der Installierung von Pochettino als neuen Coach gab es acht Siege aus zehn Spielen bei nur einer Niederlage. In der Liga pirscht sich der Serienmeister wieder an die Spitze heran, die Gruppenphase der Königsklasse wurde noch unter Tuchel zwar etwas holprig, aber letztlich erfolgreich mit dem Gruppensieg beendet. Dass dann "FC Barcelona" auf dem Los steht, ist Pech.

vor Beginn | Es war das bislang letzte Duell zwischen Barcelona und PSG und hängt vielen noch in den Köpfen. Schließlich schafften es die Katalanen als erstes und bis heute einziges Team, sich nach einer Hinspielniederlage mit vier Toren Abstand noch für die nächste Runde zu qualifizieren. Überhaupt setzte sich Barca in den letzten drei CL-Duellen durch, 2012/13 und 2014/15 jeweils im Viertelfinale, gefolgt von jenem Achtelfinale 2016/17. Nur ein Mal zog PSG weiter: 1994/95 im Viertelfinale.

vor Beginn | Auf der einen Seite sehen wir den viermaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona. Letztmals gelang der große Wurf im Jahr 2015 im Finale von Berlin gegen Juventus Turin. Seitdem sind Barcas Ergebnisse in der K.O-Runde aber in schlechter Erinnerung. Als da wären: Das blamable 2:8 im Viertelfinale gegen Bayern München letztes Jahr. Oder das Verspielen eines 3:0-Hinspielerfolgs gegen Liverpool im Viertelfinale der Saison davor. Oder das Verspielen eines 4:1-Hinspielerfolgs gegen AS Rom in der Saion davor.

vor Beginn | Die Königsklasse kehrt aus der Winterpause zurück und hält mit der ersten Achtelfinalpaarung direkt einen echten Kracher bereit. Zwei Teams, die jedes Jahr automatisch zu den Titelanwärtern gehören, treffen zu einem frühen Zeitpunkt aufeinander. Zwei Teams, deren Anspruch es ist, sich gegen jeden Gegner zu behaupten. Zwei Teams, für die beiderseits ein Ausscheiden im Achtelfinale als Enttäuschung in die Bewertung eingehen würde. Der Druck ist hoch.

vor Beginn | Paris St.-Germain will mit dieser Startelf ein gutes Ergebnis im Camp Nou erzielen: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Kean, Verratti, Mbappe - Icardi.

vor Beginn | Mit folgender Startaufstellung geht der FC Barcelona die Aufgabe an: ter Stegen - Dest, Pique, Lenglet, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Griezmann, Messi, Dembele.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinale FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain).

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung FC Barcelona:

Ter Stegen - Dest, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong, Pedri - Dembele, Messi, Griezmann

Aufstellung PSG:

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Verratti - Kean, Icardi, Mbappe

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Champions-League-Partie

Barcelona setzte sich in den letzten 3 Champions-League-Duellen gegen PSG durch: 2012/13 im Viertelfinale (Gesamt: 3-3, Barcelona siegt aufgrund der Auswärtstorregel), 2014/15 im Viertelfinale (Gesamt: 5-1) und 2016/17 im Achtelfinale (Gesamt: 6-5). Nur 1-mal scheiterten die Katalanen in der K.o.-Runde an PSG: 1994/95 im Viertelfinale (GesamtG: 2-3).

Das bislang letzte Duell zwischen Barcelona und Paris SG gab es 2016/17 im Achtelfinale der Champions League. Dabei schafften es die Katalanen als 1. und bislang einziges Team, sich nach einer Hinspielniederlage mit 4+ Toren Abstand noch für die nächste Runde zu qualifizieren (0-4 im Parc des Princes; 6-1 im Rückspiel im Camp Nou).

Seit 2012/13 sind nur Borussia Dortmund und Real Madrid in der Champions League öfter aufeinander getroffen (10 Mal) als Barcelona und Paris SG (8). In diesen 8 Spielen fielen 32 Tore, also im Schnitt 4 pro Spiel.

Nur 1 französischer Klub hat je im Camp Nou gegen Barcelona gewonnen – im Oktober 1984 siegte der FC Metz hier in der 1. Runde im Pokal der Pokalsieger mit 4-1. Keine französische Mannschaft hat je in der Champions League in Barcelona gewonnen (U2 N8).

Barcelona könnte das 14. Mal in Folge das Viertelfinale erreichen, ein Rekord. Im Achtelfinale scheiterten die Spanier zuletzt 2006/07 gegen Liverpool (Gesamt: 2-2, Liverpool siegt aufgrund der Auswärtstorregel).

Paris SG hat zum 9. Mal in Folge die K.o.-Runde der Champions League erreicht und damit die bisherige französische Bestmarke eingestellt, die Lyon zwischen 2003/04 und 2011/12 aufgestellt hatte. Das Achtelfinale überstanden hat PSG aber in den letzten 4 Jahren nur 1-mal (2019/20).

Barcelona hat von seinen letzten 33 Heimspielen in den K.o.-Runden der Champions League nur 1 verloren (S25 U7): 2012/13 im Halbfinale mit 0-3 gegen die Bayern. Von den letzten 15 K.o.-Spielen im Camp Nou konnte Barcelona 13 gewinnen (U2) - bei einem Torverhältnis von 41-8 (+33).

Der einzige Sieg von Paris SG in Spanien in der K.o.-Runde der Champions League war im Februar vor 8 Jahren ein 2-1 bei Valencia. Seit 2013 haben sie die nächsten 3 Gastspiele in Spanien mit insgesamt 2-11 Toren verloren.

44 % der Tore von Barcelona in der diesjährigen Champions League fielen nach Standardsituationen (7 von 16), die höchste entsprechende Quote der 16 Achtelfinalisten.

Barcelona-Stürmer Antoine Griezmann hat in seinen 7 Champions-League-Spielen im Camp Nou mehr Gelbe Karten kassiert (2) als Tore oder Assists (1 Tor) erzielt.

PSG-Star Neymar hat im Camp Nou genauso viele Champions-League-Tore geschossen (16 in 20 Spielen) wie im Parc des Princes (16 in 14). In seinen letzten 3 K.o.-Spielen in diesem Wettbewerb ist er leer ausgegangen – er ist in der Königsklasse noch nie 4 dieser Spiele in Folge ohne Tor geblieben.

Kylian Mbappé hat in 9 K.o.-Spielen für PSG in der Champions League erst 1 Tor erzielt. In seinen 6 K.o.-Spielen für Monaco war er 6-mal erfolgreich.

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute ... im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket (nur Konferenz) im LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute das Achtelfinale mit dem Duell FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) eingeläutet. Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Hier erfahrt Ihr es.

Bild: Getty Images

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Superstar Neymar wird dem französischen Meister Paris St. Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei seinem Ex-Verein FC Barcelona fehlen. Dies bestätigte sein Klub am Donnerstagnachmittag. Der 28 Jahre alte Brasilianer hatte sich am Vortag beim 1:0 (0:0) in der Runde der letzten 32 beim Zweitligisten SM Caen eine Adduktorenverletzung zugezogen.

Wie PSG mitteilte, wird Neymar rund vier Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Ein Einsatz im Rückspiel gegen Barca am 10. März ist damit offen. Neymar hatte in der Saison 2016/17 beim denkwürdigen 6:1 Barcas im Achtelfinal-Rückspiel nach dem 0:4 im Hinspiel mit den Treffern zum 4:1 (88.) und 5:1 (90.+1) zum "Wunder von Barcelona" beigetragen.

Gegen Caen war der Pariser 222-Millionen-Transfer von 2017 in der 60. Minute nach zwei härteren Fouls innerhalb kurzer Zeit augenscheinlich unter Schmerzen vom Feld gegangen. Vor seiner Verletzung hatte Neymar das 1:0 durch Moise Kean (49.) aufgelegt. Ex-Weltmeister Julian Draxler stand am Mittwochabend ebenso wie Thilo Kehrer in der Startelf. (SID)

FC Barcelona vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Achtelfinale im Überblick