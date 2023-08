Stück für Stück: Lionel Messi ermogelte sich bessere Position vor Traumtor für Inter Miami

Es sind auch die kleinen Tricks, die Lionel Messi beherrscht. Das zeigt ein Video, das eine Szene vor seinem Traumtor für Miami einfängt.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi von Inter Miami hat sich vor dem Traumtor zum 4:4-Ausgleich gegen Dallas im Leagues Cup eine bessere Ausgangsposition ermogelt. Das zeigt ein Video.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hatte in der 85. Minute des spektakulären Duells per Freistoß in den Winkel das 4:4 markiert.

Nun ist zu sehen, dass der Argentinier die Kugel vor der Ausführung des Standards gleich fünfmal etwas Richtung Platzmitte stößt, um eine bessere Position für den Freistoß zu bekommen.

Gleichzeitig überprüfte Messi immer wieder, ob dem Schiedsrichter dieser kleine Regelverstoß auffällt, doch der Unparteiische war lange mit dem Stellen der Mauer beschäftigt.

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami trifft in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2.30 Uhr deutscher Zeit im Viertelfinale des Leagues Cups auf Charlotte FC.