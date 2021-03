FC Barcelona: Neuer Rekord! Lionel Messi übertrifft Xavi

Lionel Messi hat sich einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern von Barca gesichert. Der Argentinier hat nun mehr Spiele absolviert als Xavi.

Superstar Lionel Messi ist seit Sonntagabend der Spieler mit den meisten Pflichtspielen für den FC Barcelona. Die Ligapartie bei Real Sociedad ist das 768. Spiel des Argentiniers für die Katalanen.

Damit hat Messi in dieser Kategorie nun Klublegende Xavi überholt, der in 767 Pflichtspielen für Barca aufgelaufen war. Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler hatte von 1998 bis 2015 für Barcelonas erste Mannschaft gespielt, ist aktuell Trainer in Katar bei Al-Sadd SC.

Lionel Messi gelangen bisher 661 Tore für Barcelona

Messi war einst als 13-Jähriger aus seiner argentinischen Heimat in Barcas Nachwuchs gewechselt. In den nun 768 Pflichtspielen für die Blaugrana sind dem 33-Jährigen 661 Tore gelungen.

🏔 A L O N E A T T H E T O P 🏔

👽 An otherworldly player

☄️ A stratospheric number

🔝 #Messi768 #Messi 🐐 pic.twitter.com/wSc9CXJjsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

Ob Messi über den Sommer hinaus weiterhin in Barcelona spielt, ist derweil unsicher. Der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers läuft Ende Juni aus und er könnte ablösefrei wechseln, bereits vergangenes Jahr wollte er die Spanier eigentlich verlassen.