"Ich habe riesigen Respekt vor ihm": Tennis-Superstar Novak Djokovic spricht über Treffen mit Lionel Messi

Mit Messi und Djokovic trafen sich jüngst zwei große Champions. Der Tennis-Star kommt beim Weltmeister ins Schwärmen.

WAS IST PASSIERT? Tennis-Superstar Novak Djokovic hat über sein kürzliches Treffen mit dem siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi gesprochen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir trafen uns zum zweiten Mal. Wir sprachen 15 Minuten lang über alles Mögliche. Ich würde ihn gerne noch einmal treffen und das wieder tun", sagte Djokovic gegenüber ESPN Mexico.

Der 23-malige Grand-Slam-Champion und Messi hatten sich zuletzt in New York getroffen, als der argentinische Weltmeister dort für das MLS-Spiel mit Inter Miami gegen New York Red Bulls weilte. Djokovic indes spielt derzeit die US Open in der US-Metropole.

"Messi ist ein Phänomen", führte der Serbe aus. "Er ist ein großer Champion und ich habe riesigen Respekt vor ihm."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi ist bekanntlich diesen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Inter Miami gewechselt.

Für seinen neuen Klub hat der 36-Jährige in bisher zehn Einsätzen bereits elf Tore erzielt.