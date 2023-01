Lionel Messi in die MLS: Wird die Ronaldo-Absage eine Verpflichtung des PSG-Superstars beschleunigen?

Der amerikanische Fußball hat die portugiesische Ikone verpasst, was einen Versuch bei dem argentinischen Weltmeister umso interessanter macht.

Der berühmteste Sportler der Welt war kurz davor, sein Talent in die MLS zu bringen. Cristiano Ronaldo, der wohl größte Weltstar in der Geschichte des Sports, hätte fast beschlossen, seine Karriere in den USA fortzusetzen, und zwar bei Sporting KC!

Der Klub war offenkundig wirklich interessiert und versuchte bei mehreren Treffen, Ronaldo und dessen Entourage von sich zu überzeugen. Es war ein Deal, der fast unmöglich schien, aber am Ende wäre es dennoch fast passiert.

Aber wie wir alle wissen, zählt "fast" nicht viel. Ronaldo entschied sich schließlich für seinen mega-teuren Wechsel zu Al-Nassr und hob damit den saudi-arabischen Fußball, nicht die MLS, auf seine Schultern.

Das war's also. Der Versuch, einen der Titanen des Fußballs zu verpflichten, scheiterte knapp. Und der nächste?

Die amerikanische Fußballöffentlichkeit und insbesondere Inter Miami werden sich nun auf Lionel Messi konzentrieren, einen Spieler, der in diesem Winter in Katar seinen Status als Ikone weiter gefestigt hat. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft wird Messi weiterhin mit einem Wechsel nach Miami in Verbindung gebracht, wenn auch nicht bald, so doch irgendwann einmal.

Aber braucht die MLS Messi überhaupt noch, oder macht die Tatsache, dass die Liga Ronaldo verpasst hat, das Werben um die argentinische Ikone jetzt noch wichtiger?

Lionel Messi in die MLS? So würde die Liga profitieren

Es gibt viele Gründe, warum die MLS von der Ankunft Messis profitieren würde, vor allem, wenn man bedenkt, was sich am Horizont abzeichnet.

Die Liga hat gerade eine umfangreiche Partnerschaft mit Apple für die Übertragungsrechte unterzeichnet, durch die MLS-Spiele in Ländern auf der ganzen Welt gezeigt werden können. Die Anwesenheit von Messi würde diesen Vertrag für alle Beteiligten erheblich lukrativer machen und einer Liga, die ihren Platz auf internationaler Ebene noch nicht gefunden hat, wahnsinnig viele Zuschauer bescheren.

Man muss sich nur das Wachstum von Al-Nassr in den sozialen Medien nach der Verpflichtung von Ronaldo ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was ein solcher Schritt bedeutet, wenn es darum geht, das Interesse aus der ganzen Welt zu wecken. Vor allem Messi nach Miami zu holen, würde diesen Verein sofort in die Gruppe der meistbeachteten Klubs der Welt katapultieren.

Die Kombination aus Messis Berühmtheit, David Beckhams Besitzerrolle und Miamis Kultur würde die Stadt zu einem Ziel für Fans und Spieler gleichermaßen machen.

Aber nicht nur die MLS würde von einer möglichen Ankunft Messis profitieren, sondern der Sport als Ganzes. Schließlich steht eine Weltmeisterschaft vor der Tür, und die wird schneller da sein, als man denkt.

Die Weltmeisterschaft 2022 hat gezeigt, wie weit die USA auf dem Spielfeld und in gewisser Weise auch abseits des Platzes gekommen sind. Die Zuschauerzahlen erreichten während des gesamten Turniers in Katar Rekordwerte. Zusammen mit den steigenden TV-Zahlen der Premier League, der Liga MX und der Champions League zeigt sich, dass der Fußball in den Vereinigten Staaten im Aufwind ist.

Das Interesse an der heimischen Sportart liegt jedoch noch weit hinter dem der internationalen Ligen zurück. Viele glauben, dass die Weltmeisterschaft 2026 dazu beitragen wird, diese Lücke zu schließen, da sich die Fans im ganzen Land erst in den Sport und dann in ihre lokalen Teams verlieben.

Die Verpflichtung von Messi würde diesen Prozess jedoch schon früher in Gang setzen und dem amerikanischen Fußball eine Startbahn bis zur Weltmeisterschaft 2026 verschaffen, die, je nachdem, wen man fragt, Messis Abgesang auf die Weltbühne sein könnte.

Brauchen die MLS und der amerikanische Fußball Messi, um diese Startbahn zu bauen? Ist die Anwesenheit des siebenfachen Ballon d'Or-Gewinners notwendig, damit der Sport seine Ziele in diesem Land erreichen kann? Wahrscheinlich nicht, aber es würde auf jeden Fall helfen.

Lionel Messi in die MLS? So würde der Superstar profitieren

Für Messi ist es ein Schritt, der immer noch Sinn macht, selbst nach seinem WM-Sieg. Es herrscht eine grundsätzliche Einigung, dass er seine Zeit bei PSG um mindestens ein weiteres Jahr verlängern wird, denn seine Leistungen in Katar haben gezeigt, dass er zumindest noch ein wenig Zeit hat, um auf höchstem Niveau zu spielen. Das könnte einen Wechsel in die USA zwar verzögern, aber nicht völlig ausschließen.

Für Messi wäre ein Wechsel nach Miami vor allem eine Annäherung an seine argentinische Heimat. Sollte er sich dazu entschließen, bei der Verteidigung des WM-Titels mitzuhelfen, würde dies die Verpflichtungen für seine Nation deutlich weniger anstrengend machen.

Abseits des Spielfelds würde er ebenfalls davon profitieren. Er würde mit Sicherheit eine Menge Geld bekommen, wenn nicht sogar eine Beteiligung an der Mannschaft. Er würde in den USA zu einer kulturellen Ikone werden, ähnlich wie Pelé, dessen kürzlicher Tod seine Bedeutung für den amerikanischen Fußball nur noch mehr unterstreicht. Und in gewisser Weise würde er aus dem Rampenlicht treten in einem Land, das dazu neigt, seine Sportstars mit etwas mehr Nuancen und Respekt zu behandeln als anderswo.

In Miami würde er eine vertraute Kultur vorfinden, denn Messi besitzt bereits ein Ferienhaus in der Gegend. Berichten zufolge liebt er die Umgebung und würde es genießen, in einer Stadt zu leben, die dafür bekannt ist, karibische, nord- und südamerikanische Kulturen zu vereinen.

Letzten Endes braucht aber keine der beiden Seiten diesen Schritt. Wenn Messi nicht in die MLS kommt, wird die Liga einfach weitermachen. Die Teams werden weitere Spieler wie den argentinischen Weltmeister Thiago Almada verpflichten, der vielleicht der nächste junge Spieler ist, der für Millionen von einem MLS-Team verkauft wird.

Und Messi? Ihm wird es gut gehen, egal, was er tut. Ob er nun bei PSG weitermacht, nach Argentinien oder Barcelona zurückkehrt oder wie Ronaldo ein neues Abenteuer im Nahen Osten findet, sein Erbe ist auf jeden Fall gesichert. Wenn es das nicht schon vorher war, haben seine Heldentaten in Katar seinen Platz in der Geschichte auf jeden Fall gefestigt.

Das Werben der MLS um Ronaldo ist gescheitert, da es der Liga nicht gelungen ist, einen Titanen des Fußballs in die USA zu holen. Was wir jedoch aus diesem Misserfolg gelernt haben, ist, dass der Traum, einen Spieler dieses Kalibers zu verpflichten, sehr lebendig ist. Alle Elemente sind vorhanden, auch wenn sie nicht ganz zusammengepasst haben, um Ronaldo davon zu überzeugen, die Millionen, die er in Saudi-Arabien verdienen wird, aufzugeben.

Nun wird sich die Aufmerksamkeit auf seinen großen Rivalen richten. Einen Spieler, der am Ende das schaffen könnte, was Ronaldo nicht geschafft hat: der Mann zu werden, der den amerikanischen Fußball in eine neue Stratosphäre hebt.