Cristiano Ronaldo stand offenbar dicht vor Wechsel zu Sporting Kansas City in die MLS

Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien. Vor seiner Unterschrift bei Al-Nassr stand er aber offenbar kurz vor einem Engagement in den USA.

WAS IST PASSIERT? Vor seiner Unterschrift bei Al-Nassr in Saudi-Arabien stand Cristiano Ronaldo offenbar dicht vor einem Engagement in der MLS. Laut ESPN und weiteren Medien legte Sporting Kansas City ein derart attraktives Angebot vor, dass es zwischen dem Klub und Ronaldos Umfeld mehrere Gespräche gab, ehe sich der portugiesische Superstar doch für die Offerte von Al-Nassr entschied.

Das Paket, das Kansas City geschnürt hatte, sei jedoch "dicht dran" gewesen. Ronaldo sollte zudem eine Ausnahmestellung in der Region einnehmen, wie es auch bei NFL-Quarterback Patrick Mahomes der Fall ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach wochenlangem Warten wurde Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien am Freitagabend offiziell bekannt gegeben. Diversen Berichten zufolge verdient der 37-Jährige bei Al-Nassr knapp über 70 Millionen Euro im Jahr, sein Vertrag läuft bis Sommer 2025. Anschließend soll Ronaldo eine Botschafterrolle für Saudi-Arabiens WM-Bewerbung für 2030 einnehmen.

WAS WURDE GESAGT? Ronaldo begründete seinen Wechsel in die Wüste unter anderem mit der "inspirierenden" Vision, die sein neuer Klub teile. "Die jüngsten Leistungen Saudi-Arabiens bei der Weltmeisterschaft zeigen, dass dieses Land große Ambitionen im Fußball hat und über ein großes Potenzial verfügt", sagte der fünfmalige Weltfußballer. Er denke, "dass dies der richtige Moment ist, um meine Erfahrungen in Asien weiterzugeben".

