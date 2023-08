"Die Leute fragen sich: 'Ist das manipuliert?'" - David Beckham äußert sich zu Inter Miamis Formhoch mit Lionel Messi

Lionel Messi hat Inter Miami neues Leben eingehaucht. David Beckham ist begeistert.

WAS IST PASSIERT? Die Ergebnisse von Inter Miami seit der Ankunft von Lionel Messi werden von einigen Fans in den USA mit Argwohn betrachtet. Schließlich war die Mannschaft bis zum Juni das schwächste Team der Eastern Conference in der MLS, gewann mit Messi aber alle Spiele und holte unter anderem den Leagues Cup. Klubbesitzer David Beckham äußerte sich zu Spekulationen, die Partien könnten manipuliert sein.

WAS WURDE GESAGT? Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft erklärte: „Jedes Mal, wenn Leo solche Tore erzielt, jedes Mal, wenn Busi [Sergio Busquets] solche Pässe spielt und jedes Mal, wenn Jordi [Alba] die Läufe macht fragen sich die Leute: 'Ist das manipuliert?' Das ist das größte Kompliment, das man kriegen kann, denn das ist ja wie in einem Film. Man schaut diesen Spielern zu und wird emotional, denn ihr Spiel ist so wunderschön.“

Nach dem Halbfinalerfolg im US Open Cup gegen Cincinnati (5:4 n. E.) in der Nacht zum Donnerstag schrieb Beckham auf seinen Social-Media-Kanälen: “Wieder eine tolle Nacht in pink. Eine großartige Leistung der Mannschaft und das nächste Finale. Ich bin sehr stolz.“

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi absolvierte bislang acht Spiele für Inter Miami und erzielte dabei zehn Tore. Dazu lieferte der 36-Jährige noch drei Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)GettyImages

Getty

WIE GEHT ES WEITER? In der Nacht zum Sonntag feiern die Neuzugänge Messi, Busquets und Alba gegen die New York Red Bulls ihr Debüt in der MLS. Das Endspiel im US Open Cup gegen Houston Dynamo steigt derweil am 27. September.