Manchester City - Was Lionel Messi Pep Guardiola am Telefon gesagt haben soll: "Das kann ich nur mit dir"

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen, Manchester City scheint sein wahrscheinlichstes Ziel zu sein. Dafür telefonierte er schon mit Guardiola.

Cristobal Soria, ehemaliger Delegierter des , hat in einer TV-Show behauptet zu wissen, was Barcelonas Superstar Lionel Messi Manchester Citys Trainer Pep Guardiola in ihrem kürzlichen Gespräch gesagt hat. Das Telefonat zwischen den beiden hat nach Informationen von Goal und SPOX tatsächlich stattgefunden.

"Messi sagte zu Pep: 'Ich will die nächsten beiden Ballon d'Or gewinnen und das kann ich nur mit dir'", sagte Soria in der Talksendung El Chiringuito. Messi hatte Barca in der vergangenen Woche mitgeteilt, den Verein nach 20 Jahren verlassen zu wollen und Manchester City gilt als wahrscheinlichstes Ziel des 33-jährigen Argentiniers - vor allem auch wegen dessen enger Beziehung zu Guardiola, der ihn schon von 2008 bis 2012 bei Barca trainierte.

Lionel Messi zu Manchester City? Wechselwunsch des Barca-Stars erhält Dämpfer

Messi war am Sonntag nicht zum Corona-Test erschienen, dem sich alle Barca-Stars vor dem Einstieg in die Vorbereitung auf die neue Saison unterziehen mussten. Damit sendete der Angreifer ein weiteres Zeichen dafür, seine Wechselabsicht durchziehen zu wollen.

Allerdings gab es für Messi am Sonntag auch einen Rückschlag: LaLiga gab nämlich bekannt, dass die Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro weiterhin Bestand hat und diese bei einem Transfer Messis gezahlt werden müsse.

Der Argentinier hatte eigentlich gehofft, aufgrund einer Klausel trotz Vertrages bis Juni 2021 ablösefrei wechseln zu können. Diese ist am 10. Juni verstrichen, aufgrund der nach der Corona-Pause verlängerten Saison könnte Messi aber möglicherweise darauf pochen, auch das Ablaufdatum der Klausel nach hinten zu schieben.