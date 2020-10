Lionel Messi zu Manchester City? Kevin De Bruyne "ist es ziemlich egal"

Trotz seines Verbleibs beim FC Barcelona wird Lionel Messi weiter mit Manchester City in Verbindung gebracht. Kevin De Bruyne äußert sich.

Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne (29) von hat sich zu den anhaltenden Transfergerüchten um den sechsfachen Weltfußballer Lionel Messi (33, ) geäußert. Die Spekulationen um einen Wechsel des Argentiniers nach Manchester lassen den belgischen Nationalspieler kalt.

"Um ehrlich zu sein, ist es mir ziemlich egal. Wenn er kommt, dann ist das eine schöne Sache. Wenn nicht, dann haben wir immer noch genügend starke Spieler in diesem Verein, mit denen ich sehr gerne zusammenspiele", sagte De Bruyne bei Sky Sports vor dem Nations-League-Duell Belgiens mit der englischen Nationalmannschaft (18 Uhr live auf DAZN).

Manchester City weiter offen für Transfer von Lionel Messi

Nachdem Messi wochenlang mit einem Abschied von Barca in der abgelaufenen Transferperiode in Verbindung gebracht wurde, gab er schließlich in einem exklusiven Interview bei Goal und SPOX offiziell bekannt, dass er weiter im Trikot der Katalanen auflaufen wird.

Zuletzt ließ Manchester Citys leitender Geschäftsführer Omar Berrada die Tür für einen Messi-Transfer im kommenden Sommer offen. "Ich denke, jeder Klub auf der Welt würde gerne die Möglichkeit prüfen, ihn ins Team zu holen", sagte er gegenüber den Manchester Evening News. In Barcelona läuft Messis Kontrakt noch bis Ende der Saison.

Quelle: Imago Images / ZUMA Wire

Manchester City: Kevin De Bruyne steht noch bis 2023 unter Vertrag

De Bruyne selbst ist vertraglich noch bis 2023 an die Skyblues gebunden. "Ich bin sehr glücklich bei diesem Verein. Nach aktuellem Stand haben wir noch nicht (über eine Vertragsverlängerung, Anm. d. Red.) gesprochen. Ich weiß nicht, warum die Leute sagen, dass ich schon irgendetwas zugestimmt hätte", so der Belgier über seine Zukunft.

In der letzten Saison war De Bruyne einer der Schlüsselspieler ManCity, als er in 48 Pflichtspielen 16-mal netzte und zudem 23 Torvorlagen gab. Er wurde schließlich zu Englands Fußballer des Jahres gewählt.

2015 kam der Mittelfeldmann vom für rund 76 Millionen Euro Ablöse in die Premier League.