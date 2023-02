Inter Miami an Lionel Messi interessiert? Phil Neville verzichtet auf Dementi

Der MLS-Klub wirft bei La Pulga seinen Hut in den Ring. Ein weiterer Superstar könnte ebenfalls ablösefrei kommen.

WAS IST PASSIERT? Inter Miamis Trainer Phil Neville hat das Interesse seines Vereins an Superstar Lionel Messi zumindest nicht von der Hand gewiesen. Neben dem Stürmer von PSG könnte offenbar auch Barcelonas Kapitän Sergio Busquets zum MLS-Klub von David Beckham wechseln.

WAS WURDE GESAGT? Neville erklärte in der Times: "Ich werde nicht dementieren, dass etwas Wahres an den Gerüchten, wir hätten Interesse an Lionel Messi und Sergio Busquets, dran ist." Weiter sagte Neville, dass die Klubbosse "die besten Spieler der Welt hierher holen" wollen. Und gerade Messi und Busquets "sind großartige Spieler, die das Spiel in der MLS verändern würden".

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Die Klubchefs wollen gerne mit dem 35-Jährigen verlängern, zuletzt häuften sich aber die Medienberichte, laut denen der Argentinier von einem Verbleib in der französischen Hauptstadt Abstand nehme. Neben Inter Miami gilt auch Messis Ex-Verein FC Barcelona als interessiert.

Busquets, Messis langjähriger Barça-Kamerad, ist ebenfalls nach dieser Spielzeit ablösefrei. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler die Blaugrana dann verlässt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi bringt es in der laufenden Saison für den Tabellenführer der Ligue 1 auf 16 Tore und 14 Assists in 27 Partien. Busquets stand derweil in 28 Pflichtspielen für Barcelona auf dem Feld und lieferte dabei eine Vorlage.