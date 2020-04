Ex-Inter-Boss Moratti behauptet: Nerazzurri werden sich um Lionel Messi bemühen

Noch hat Lionel Messi ein gutes Jahr Vertrag beim FC Barcelona. Glaubt man Ex-Inter Boss Moratti, werden sich die Nerazzurri um ihn bemühen.

Massimo Moratti, einst in zwei Amtsperioden jahrelang Präsident von , hat behauptet, dass die Nerazzurri den Versuch unternehmen werden, Barcelonas Superstar Lionel Messi ins San Siro zu lotsen.

"Er geht in die finale Phase seines Vertrages und ich denke, dass es dann sicherlich ein Anliegen des Vereins (Inter, d. Red.) sein wird, ihn nach Mailand zu holen", sagte Moratti in einem Interview mit dem italienischen Radiosender Radio 1. "Ich glaube nicht, dass das ein verbotener Traum ist. Das war es vielleicht schon vor der Coronakrise nicht", fügte der 74-Jährige an.

Lionel Messi will Karriere wohl bei Barca beenden

Messis Vertrag bei Barca läuft Ende Juni 2021 aus. Moratti glaubt, dass "in dieser Situation die Karten neu gemischt werden. Ob nun zum Guten oder zum Schlechten."

Dass Inter wirklich eine reelle Chance hat, Messi von einem Wechsel nach zu überzeugen, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Der 32-jährige Argentinier hat seinen Vertrag bei den Blaugrana zwar weiterhin nicht verlängert, deutete vor einigen Monaten aber an, seine Karriere wohl in Barcelona beenden zu wollen. Da seine Kinder in aufwachsen und "die Familie Vorrang hat", müsse er wahrscheinlich sogar seinen Traum, noch einmal für seinen Jugendklub Newell's Old Boys in Rosario zu spielen, unerfüllt lassen.