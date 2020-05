Barca-Trainer Quique Setien dementiert Inter-Gerüchte: "Messi und Barcelona werden immer vereint sein"

Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach es Lionel Messi zu Inter Mailand ziehen könnte. Barca-Trainer Quique Setien schließt das aber kategorisch aus.

Trainer Quique Setien vom hat Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Lionel Messi zu dementiert. "Er soll Barcelona ablösefrei verlassen? Nein, das wird nicht passieren. Messi und Barcelona werden immer vereint sein“, betonte der Spanier in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Setien führte aus: "Es ist einfach so. Leo ist seit 20 Jahren bei Barca und niemand könnte eine Trennung erklären." Zuletzt hatte unter anderem der argentinische TV-Sender TNT Sports berichtet, dass zwischen Inter und den Katalanen bereits Verhandlungen wegen Messi laufen würden. Angeheizt wurden die Gerüchte durch den ehemaligen Inter-Boss Massimo Moratti.

"Fake News" - Lionel Messi dementiert Wechselgerüchte

In einem Interview mit Radio 1 sagte der Italiener über den sechsmaligen Weltfußballer: "Er geht in die finale Phase seines Vertrages und ich denke, dass es dann sicherlich ein Anliegen des Vereins (Inter, d. Red.) sein wird, ihn nach Mailand zu holen." Messi dementierte die Spekulationen jedoch via Instagram und bezeichnete sie als "Fake News".

Bereits im Alter von 13 Jahren wechselte der Argentinier von den Newell‘s Old Boys in Barcas Jugendakademie La Masia. Seit seinem Profidebüt im Jahr 2004 stand Messi in 718 Partien für die Blaugrana auf dem Platz und erzielte dabei 627 Tore. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, angeblich könnte er Barca aber bereits in diesem Sommer abösefrei verlassen.